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"Це вкрай щемливе видовище": військові панікують через страшну катастрорфу в Україні напередодні зими

Глобальний попит на американські перехоплювачі різко зріс, а українська ППО відчуває гостру нестачу ракет для боротьби з балістичними ударами РФ

17 серпня 2026, 18:50
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Клименко Елена

Україна має критично мало перехоплювачів для американських комплексів Patriot, які є ключовою системою протидії російським балістичним ракетам. За даними CNN, українські військові змушені економити боєкомплект: окремі установки тривалий час не застосовують саме через нестачу ракет.

"Це вкрай щемливе видовище": військові панікують через страшну катастрорфу в Україні напередодні зими

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для проходження майбутньої зими Україні потрібно близько 5% американського запасу перехоплювачів, тоді як нині Київ має лише близько 1%. Ситуацію ускладнює глобальний дефіцит, оскільки попит на Patriot різко зріс через інші війни та конфлікти. 

Під час бойових дій на Близькому Сході коаліційні сили активно використовували ці системи для відбиття іранських атак. За оцінками дослідників, у перші дні війни витрачали сотні перехоплювачів щодоби, тоді як виробництво значно відставало. 

Українські військові називають ситуацію надзвичайно складною, адже бачать балістичні ракети, але не завжди мають можливість їх знищити. 

"Це справді щемливе видовище, коли у тебе є техніка, але ти не можеш перехопити жодної ракети. Балістичні ракети летять у тебе над головою, а ти нічого не можеш із цим вдіяти, а за твоєю спиною — цивільне населення", — розповів військовий.

Президент України запропонував американським виробникам створити в Україні підприємство з виробництва перехоплювачів за відповідною ліцензією. Водночас виробники Patriot уже планують суттєво наростити випуск, однак навіть це не гарантує швидкого подолання дефіциту.

Для України проблема означає необхідність одночасно домагатися нових поставок від партнерів, економно використовувати наявні ракети та розвивати власне виробництво засобів ППО. Ситуація показує, наскільки вразливою може бути система оборони, коли темпи використання високотехнологічних боєприпасів значно перевищують можливості їхнього виробництва.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська влада знову заявляє про готовність до переговорів, однак одночасно наголошує, що Москва не збирається відмовлятися від власних цілей у війні проти України. Політолог Валерій Клочок звернув увагу на заяву голови комітету Держдуми РФ із міжнародних справ Леоніда Слуцького, який заявив про готовність Москви до діалогу.



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