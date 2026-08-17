Украина имеет критически мало перехватчиков для американских комплексов Patriot, являющихся ключевой системой противодействия российским баллистическим ракетам. По данным CNN, украинские военные вынуждены экономить боекомплект: отдельные установки длительное время не применяют именно из-за нехватки ракет.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что для прохождения предстоящей зимой Украине нужно около 5% американского запаса перехватчиков, в то время как в настоящее время Киев имеет только около 1%. Ситуацию усугубляет глобальный дефицит, поскольку спрос на Patriot резко возрос из-за других войн и конфликтов.

В ходе боевых действий на Ближнем Востоке коалиционные силы активно использовали эти системы для отражения иранских атак. По оценкам исследователей, в первые дни войны тратили сотни перехватчиков ежесуточно, в то время как производство значительно отставало.

Украинские военные называют ситуацию очень сложной, ведь видят баллистические ракеты, но не всегда имеют возможность их уничтожить.

"Это действительно щемящее зрелище, когда у тебя есть техника, но ты не можешь перехватить ни одной ракеты. Баллистические ракеты летят у тебя над головой, а ты ничего не можешь с этим поделать, а за твоей спиной — гражданское население", — рассказал военный.

Президент Украины предложил американским производителям создать в Украине предприятие по производству перехватчиков по соответствующей лицензии. В то же время, производители Patriot уже планируют существенно нарастить выпуск, однако даже это не гарантирует быстрого преодоления дефицита.

Для Украины проблема означает необходимость одновременно добиваться новых поставок от партнеров, экономно использовать ракеты и развивать собственное производство средств ПВО. Ситуация показывает, насколько уязвима может быть система обороны, когда темпы использования высокотехнологичных боеприпасов значительно превышают возможности их производства.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские власти вновь заявляют о готовности к переговорам, однако одновременно подчеркивают, что Москва не собирается отказываться от собственных целей в войне против Украины. Политолог Валерий Клочок обратил внимание на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, заявившего о готовности Москвы к диалогу.