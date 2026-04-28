Це визнають навіть затяті пропагандисти: стало віжомо про найбільшу "катастрофу" Путіна в Україні

У російському пропагандистському та воєнно-блогерському середовищі дедалі помітнішими стають зміни в риториці щодо війни проти України. Якщо раніше там активно транслювали впевненість у швидкій "перемозі" та виконанні поставлених Кремлем цілей, то нині все частіше звучать тривожні оцінки, роздратування і навіть побоювання щодо затяжного характеру конфлікту та можливих невдач.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначається в матеріалі NZZ, символічним є вже сам факт, що війна проти України триває довше, ніж радянська кампанія проти нацистської Німеччини. Попри це, Росії так і не вдалося досягти заявлених початкових цілей — зламати українську державність або суттєво послабити її обороноздатність.

Натомість ситуація розвивається протилежним чином: українська армія адаптувалася до умов великої війни, суттєво посилила свої можливості, а розвиток дронових технологій і далекобійних систем став серйозним викликом для російських військ.

У самій Росії дедалі частіше визнають, що українські безпілотники здатні завдавати ударів у глибокому тилу. Навіть представники російського силового блоку, зокрема секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, змушені констатувати, що "безпечних регіонів" у країні фактично не залишилося.

Провоєнні коментатори також говорять про технологічну перевагу України в окремих напрямках. Відомий пропагандист Володимир Соловйов у цьому контексті визнав дисбаланс, заявивши: "У нас легендарна зброя, у них сучасна".

Військові блогери додають, що Україна активно використовує значно більшу кількість далекобійних дронів, ніж російська сторона, що створює додатковий тиск на фронті. Водночас у їхніх оцінках дедалі більше фіксується не впевненість у перемозі, а пошук пояснень складної та затяжної війни без чітких перспектив швидкого завершення.

