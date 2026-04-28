В российской пропагандистской и военно-блогерской среде все заметнее становятся изменения в риторике войны против Украины. Если раньше там активно транслировали уверенность в скорой "победе" и выполнении поставленных Кремлем целей, то сейчас все чаще звучат тревожные оценки, раздражение и даже опасения затяжного характера конфликта и возможных неудач.

Как отмечается в материале NZZ, символичен уже сам факт, что война против Украины длится дольше, чем советская кампания против нацистской Германии. Несмотря на это, России так и не удалось достичь заявленных начальных целей — сломать украинскую государственность или ослабить ее обороноспособность.

Ситуация развивается противоположным образом: украинская армия адаптировалась к условиям великой войны, существенно усилила свои возможности, а развитие дроновых технологий и дальнобойных систем стало серьезным вызовом для российских войск.

В самой России все чаще признают, что украинские беспилотники способны наносить удары в глубоком тылу. Даже представители российского силового блока, в частности, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вынуждены констатировать, что "безопасных регионов" в стране фактически не осталось.

Провоенные комментаторы также говорят о технологическом превосходстве Украины в отдельных направлениях. Известный пропагандист Владимир Соловьев в этом контексте признал дисбаланс, заявив: "У нас легендарное оружие, у них современное".

Военные блоггеры добавляют, что Украина активно использует значительно большее количество дальнобойных дронов, чем российская сторона, что создает дополнительное давление на фронте. В то же время, в их оценках все больше фиксируется не уверенность в победе, а поиск объяснений сложной и затяжной войны без четких перспектив быстрого завершения.

Портал "Комментарии" уже писал , що вранці у вівторок, 28 квітня