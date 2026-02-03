«Це військовий злочин»: міністр енергетики повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання Штабу, де проаналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів по українській енергетиці та визначили першочергові заходи для відновлення інфраструктури.

«Це військовий злочин»: прем’єр-міністр повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення

За словами очільника міненерго, ворог пошкодив об’єкти генерації, магістральні та розподільчі мережі у низці регіонів, зокрема в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Вінницькій областях. Окремо він виділив атаку на столичну інфраструктуру: "Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин росії".

Міністр попередив, що швидкого вирішення проблеми чекати не варто. "Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами", — зазначив він.

Наразі в системі застосовуються графіки аварійних відключень, а на критичних ділянках розпочинається розстановка додаткових генераторів. Для прискорення робіт залучають усі наявні ресурси.

"Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили „Укртрансгазу“", — повідомив Шмигаль.

Окрім технічних робіт, уряд опрацьовує варіанти підключення резервного теплопостачання та підготовку об'єктів, "де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях".

