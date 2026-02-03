logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Це військовий злочин»: міністр енергетики повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення
commentss НОВИНИ Всі новини

«Це військовий злочин»: міністр енергетики повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення

«Ситуація складна, відновлення займе значний час»: Денис Шмигаль про наслідки масованого удару по енергосистемі

3 лютого 2026, 22:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання Штабу, де проаналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів по українській енергетиці та визначили першочергові заходи для відновлення інфраструктури.

«Це військовий злочин»: міністр енергетики повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення

«Це військовий злочин»: прем’єр-міністр повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення

За словами очільника міненерго, ворог пошкодив об’єкти генерації, магістральні та розподільчі мережі у низці регіонів, зокрема в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Вінницькій областях. Окремо він виділив атаку на столичну інфраструктуру: "Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин росії".

Міністр попередив, що швидкого вирішення проблеми чекати не варто. "Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами", — зазначив він.

Наразі в системі застосовуються графіки аварійних відключень, а на критичних ділянках розпочинається розстановка додаткових генераторів. Для прискорення робіт залучають усі наявні ресурси.

"Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили „Укртрансгазу“", — повідомив Шмигаль.

Окрім технічних робіт, уряд опрацьовує варіанти підключення резервного теплопостачання та підготовку об'єктів, "де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях".

«Це військовий злочин»: міністр енергетики повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення - фото 2
«Це військовий злочин»: міністр енергетики повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення - фото 2
«Це військовий злочин»: міністр енергетики повідомив про сильні руйнування Дарницької ТЕЦ та план відновлення - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати нещодавніх перемовин у Абу-Дабі та розповів про спробу США ініціювати кроки з деескалації, які Росія зрештою використала для підготовки ще потужнішого обстрілу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини