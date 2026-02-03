«Это военное преступление»: министр энергетики сообщил о сильных разрушениях Дарницкой ТЭЦ и плане восстановления

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел заседание Штаба, где проанализировали последствия одного из самых массовых ракетных ударов по украинской энергетике и определили первоочередные меры по восстановлению инфраструктуры.

«Это военное преступление»: премьер-министр сообщил о сильных разрушениях Дарницкой ТЭЦ и плане восстановления

По словам главы минэнерго, враг повредил объекты генерации, магистральные и распределительные сети в ряде регионов, в частности, в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Винницкой областях. Отдельно он выделил атаку на столичную инфраструктуру: "Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения. Это военное преступление России".

Министр предупредил, что скорейшего решения проблемы ждать не стоит. "Будем откровенны, это займет значительное время. Министерство энергетики, Минразвития, город, коммунальные и частные предприятия оказывают всю помощь с оборудованием и специалистами", — отметил он.

В настоящее время в системе применяются графики аварийных отключений, а на критических участках начинается расстановка дополнительных генераторов. Для ускорения работ привлекают все ресурсы.

"В настоящее время проводится перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже завтра к восстановлению тепломагистралей привлекают силы „Укртрансгаза“", — сообщил Шмыгаль.

Кроме технических работ, правительство прорабатывает варианты подключения резервного теплоснабжения и подготовку объектов, "где могли бы временно находиться люди, потерявшие тепло в своих домах".

