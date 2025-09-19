Це відтерміновували роками: Безугла ошелешила заявою про долю Куп'янська

Народна депутатка України Мар’яна Безугла попереджає про наближення катастрофічної ситуації в Куп’янську, що може відкрити ворогу шлях для повторної окупації раніше звільнених районів Харківської області. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

Фото: з відкритих джерел

"У Куп’янську назріває катастрофа, яку протягом року відтермінували, але зараз замовчують на рівнях прийняття рішень. Далі відкривається шлях для росіян до повторного завоювання звільнених у 2022 році територій Харківщини", — зазначила Безугла.

До свого повідомлення депутатка додала мапу бойових дій від проєкту Deep State, на якій зафіксоване поступове просування російських сил у районі Куп’янська.

Аналітики Deep State повідомляють, що Сили оборони України відбили ворога поблизу Володимирівки, тоді як окупанти просунулися у районах Шахове, Кіндрашівка, Шандриголове, Зелена Долина та Новоіванівка.

За даними військового оглядача Богдана Мирошникова, російські війська використали підземний трубопровід для пересування понад 10 км і накопичення сил біля Куп’янська. Цей несподіваний маневр дозволив окупантам закріпитися у лісі між Радьківкою та Куп’янськом, а частково – і в самому місті. Мирошников наголосив, що українському командуванню варто переглянути тактику та поставити під сумнів доцільність утримання гарнізону на лівому березі річки Оскіл.

Водночас Центр протидії дезінформації повідомив, що станом на 18 вересня російські війська не перебувають у центрі Куп’янська, хоча важкі бої за місто тривають.

Як вже писали "Коментарі", за проєктом державного бюджету на 2026 рік фінансування зарплат військовим вистачить лише до червня, заявила народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Сірко під час презентації кошторису у Верховній Раді.