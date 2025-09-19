Это отсрочивали годами: Безуглая ошарашила заявлением о судьбе Купянска

Народная депутат Украины Марьяна Безугла предупреждает о приближении катастрофической ситуации в Купянске, что может открыть врагу путь для повторной оккупации ранее освобожденных районов Харьковской области. Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале.

Фото: из открытых источников

"В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений. Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобожденных в 2022 году территорий Харьковщины", — отметила Безугла.

К своему сообщению депутат добавила карту боевых действий от проекта Deep State, на которой зафиксировано постепенное продвижение российских сил в районе Купянска.

Аналитики Deep State сообщают, что Силы обороны Украины отразили врага вблизи Владимировки, тогда как оккупанты продвинулись в районах Шахово, Кондрашовка, Шандриголово, Зеленая Долина и Новоивановка.

По данным военного обозревателя Богдана Мирошникова, российские войска использовали подземный трубопровод для передвижения более 10 км и накопления сил у Купянска. Этот неожиданный маневр позволил оккупантам закрепиться в лесу между Радьковкой и Купянском, а отчасти – и в самом городе. Мирошников подчеркнул, что украинскому командованию следует пересмотреть тактику и подвергнуть сомнению целесообразность содержания гарнизона на левом берегу реки Оскол.

В то же время, Центр противодействия дезинформации сообщил, что по состоянию на 18 сентября российские войска не находятся в центре Купянска, хотя тяжелые бои за город продолжаются.

Как уже писали "Комментарии", по проекту государственного бюджета на 2026 год финансирования зарплат военным хватит только до июня, заявила народная депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко во время презентации сметы в Верховной Раде.