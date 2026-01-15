Це типова тактика Кремля: озвучено важливий нюанс удару РФ по пам'ятнику Бандері

Росія активно використовує інформаційну війну як важливий інструмент впливу, створюючи постійний потік повідомлень, орієнтований на власне населення. Таку думку в ефірі Radio NV висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи недавній удар російського безпілотника поблизу пам’ятника Степану Бандері у Львові.

Фото: з відкритих джерел

За словами Світанa, якби дрон пошкодив пам’ятник, Кремль одразу б тиждень транслював цю подію на всіх своїх каналах, підкреслюючи "успіх". Це є типовою тактикою російського центру інформаційно-психологічних операцій, який використовує навіть бойові засоби для досягнення певних інформаційних цілей. Іншими словами, удари по символічних об’єктах – це не лише фізична атака, а й метод створення пропагандистського ефекту.

Експерт додав, що подібні удари будуть продовжуватися, адже їхня мета – зруйнувати прояви українського патріотизму. Ворог намагається одночасно пригнічувати патріотичні почуття в Україні та формувати в суспільстві Росії відчуття "перемог", яких на фронті насправді немає. Минулого року Росія не досягла жодного стратегічного результату, тож навіть часткове пошкодження пам’ятника стає для них приводом для пропаганди.

Уранці 15 січня російські окупанти завдали удару безпілотником по Львову. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, дрон впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері в центрі міста, не завдавши значної шкоди. У мережі швидко з’явилося відео, на якому прибиральниця снігу, якій дрон впав мало не під ноги, спокійно продовжує свою роботу, що стало символом стійкості та незламності львів’ян перед російською агресією.

Портал "Коментарі" вже писав, що народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк звернувся до українців із закликом залишатися у своїх містах, попри складнощі з електропостачанням, які створює війна. Політик наголосив, що масова міграція населення є однією з стратегічних цілей Росії, спрямованих на дестабілізацію України. Про це він розповів в ефірі програми "Київський час".