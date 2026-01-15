logo

Это типичная тактика Кремля: озвучен важный нюанс удара РФ по памятнику Бандере
commentss НОВОСТИ Все новости

Это типичная тактика Кремля: озвучен важный нюанс удара РФ по памятнику Бандере

Россияне будут продолжать такие удары, стремясь уничтожить любые проявления украинского патриотизма

15 января 2026, 12:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия активно использует информационную войну как важный инструмент влияния, создавая постоянный поток сообщений, ориентированный на собственное население. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя недавний удар российского беспилотника у памятника Степану Бандере во Львове.

Это типичная тактика Кремля: озвучен важный нюанс удара РФ по памятнику Бандере

Фото: из открытых источников

По словам Свитана, если бы дрон повредил памятник, Кремль сразу бы неделю транслировал это событие на всех своих каналах, подчеркивая "успех". Это типичная тактика российского центра информационно-психологических операций, который использует даже боевые средства для достижения определенных информационных целей. Иными словами, удары по символическим объектам – это не только физическая атака, но метод создания пропагандистского эффекта.

Эксперт добавил, что подобные удары будут продолжаться, ведь их цель – разрушить проявления украинского патриотизма. Враг пытается одновременно подавлять патриотические чувства в Украине и формировать в обществе России ощущения "побед", которых на фронте нет. В прошлом году Россия не достигла никакого стратегического результата, поэтому даже частичное повреждение памятника становится для них поводом для пропаганды.

Утром 15 января российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Львову. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере в центре города, не нанеся значительного ущерба. В сети быстро появилось видео, на котором уборщица снега, которой дрон упал почти под ноги, спокойно продолжает свою работу, что стало символом стойкости и несокрушимости львовян перед российской агрессией.

Портал "Комментарии" уже писал , что народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк обратился к украинцам с призывом оставаться в своих городах, несмотря на сложности с электроснабжением, которые создает война. Политик подчеркнул, что массовая миграция населения — одна из стратегических целей России, направленных на дестабилизацию Украины. Об этом он рассказал в эфире программы "Киевское время".



