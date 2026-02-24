Це страшенна небезпека: озвучено тривожну заяву про майбутнє 80% території України

Переважна частина території України нині не має належного прикриття від балістичних загроз — йдеться приблизно про 80% площі держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому мовнику Tagesschau. Глава держави підкреслив, що його попередні публічні звернення щодо нестачі систем протиповітряної оборони не були спрямовані на критику союзників, а мали на меті чесно окреслити масштаби проблеми.

Фото: з відкритих джерел

"Я не буду говорити, де розташовані наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", – зазначив президент.

За його словами, питання посилення ППО залишається одним із ключових у перемовинах із міжнародними партнерами. Зеленський повідомив, що Україна спільно з союзниками шукає фінансові та технічні можливості для придбання додаткових комплексів.

"Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами", – наголосив він.

Йдеться не лише про політичну підтримку, а й про конкретні домовленості щодо фінансування.

Президент уточнив, що особисто вів переговори з представниками Німеччини, Норвегії, держав Північної Європи та Канади. Водночас він звернув увагу на надзвичайно високу вартість сучасних систем ППО.

"Вони коштують від $1,5 до $2 млрд за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів", – пояснив глава держави, підкресливши, що мова йде про стратегічні інвестиції у безпеку.

Як вже писали "Коментарі", колишній очільник МЗС України Володимир Огризко переконаний, що ідея провести президентські вибори до літа в умовах повномасштабної війни не має практичних підстав. На його думку, подібні ініціативи, які лунають з-за океану, не враховують реальної безпекової ситуації в країні.