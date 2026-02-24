Это страшная опасность: озвучено тревожное заявление о будущем 80% территории Украины

Подавляющая часть территории Украины сейчас не имеет должного прикрытия от баллистических угроз — речь идет примерно о 80% площади государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому вещателю Tagesschau. Глава государства подчеркнул, что его предыдущие публичные обращения по поводу нехватки систем противовоздушной обороны не были направлены на критику союзников, а имели целью честно очертить масштабы проблемы.

"Я не буду говорить, где расположены наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет", – отметил президент.

По его словам, вопрос усиления ПВО остается одним из ключевых в переговорах с международными партнерами. Зеленский сообщил, что Украина совместно с союзниками ищет финансовые и технические возможности для покупки дополнительных комплексов.

"Даже если нам не дают систем, мы нашли деньги на них вместе с нашими партнерами", – подчеркнул он.

Речь идет не только о политической поддержке, но и о конкретных договоренностях по финансированию.

Президент уточнил, что лично вел переговоры с представителями Германии, Норвегии, странами Северной Европы и Канады. В то же время, он обратил внимание на чрезвычайно высокую стоимость современных систем ПВО.

"Они стоят от $1,5 до $2 млрд за систему. А ракета стоит от двух до трех миллионов", – пояснил глава государства, подчеркнув, что речь идет о стратегических инвестициях в безопасность.

