Це станеться уже у 2026 році: прогноз для Криму невтішний

Крим залишається одним із ключових вузлів російсько-української війни. Для Росії півострів має військове, логістичне та символічне значення. Для України його ізоляція стала одним із пріоритетів військової кампанії. Події літа 2026 року свідчать, що безпекова ситуація навколо Криму продовжує погіршуватися, хоча це ще не означає швидкої зміни контролю над територією. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що чекає на Крим до кінця 2026 року.

Крим. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що до завершення 2026 року найбільш імовірним виглядає сценарій подальшої ізоляції Криму. Удари по складах, аеродромах, транспортних вузлах та об'єктах забезпечення можуть залишатися регулярними. Це посилюватиме проблеми з логістикою, туристичною сферою та відчуттям безпеки серед населення. Водночас ознак швидкої військової деокупації поки недостатньо. Найімовірніше, Крим стане територією постійного військового тиску, де Росія буде змушена дедалі більше концентрувати сили, послаблюючи свої можливості на інших напрямках. Саме така тенденція сьогодні виглядає найбільш реалістичною на основі відкритих даних.

Чат-бот Gemini припускає, що до кінця 2026 року Крим перетвориться на суто військову базу в стані постійної осади. Цивільний сектор зіштовхнеться з жорстким нормуванням ресурсів, відсутністю туристичних доходів і суттєвим зниженням рівня життя. Захоплений півострів поступово втрачає значення як затишний вітринний регіон для російської пропаганди. Зростання системних атак на логістичні вузли змусить окупаційне командування зосередитися виключно на утриманні оборони. Це призведе до виходу цивільного бізнесу та часткової вимушеної виїзної міграції населення на материкову територію Росії. У підсумку півострів стане надто дорогим і небезпечним для утримання агресором.

Чат-бот Deepseek зазначає, що до кінця 2026 року Крим опиниться в пастці логістичного колапсу. Паливна криза та зруйнована інфраструктура зроблять неможливим будь-яке нормальне функціонування півострова. Російське військове угруповання буде відрізане від постачання, що змусить Москву або перекидати ресурси через Керченську протоку під постійними ударами, або виводити частини сил. Окупаційна адміністрація втратить здатність управляти територією, а місцеве населення зіткнеться з хронічним дефіцитом базових послуг. Політично Крим стане для Кремля нездоланною проблемою: будь-яке рішення – чи то евакуація, чи то спроба утримання – лише поглиблюватиме кризу. Військового звільнення півострова до кінця року не відбудеться, але його перетворення на "гарячу точку" всередині російської оборонної периметрії є неминучим.

Усі три чат-боти сходяться в тому, що до кінця 2026 року Крим, найімовірніше, залишатиметься під контролем Росії, однак безпекова та логістична ситуація продовжить погіршуватися. Водночас ChatGPT пропонує більш стриманий прогноз, тоді як Gemini та DeepSeek очікують значно глибшу кризу. На їхню думку, вона може проявитися у фактичному перетворенні Криму на суто військову територію, занепаді цивільної економіки, відтоку населення та бізнесу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський змінив риторику щодо Криму.



