Це станеться набагато швидше: озвучено термінове застереження про новий задум Путіна

Надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015–2019 роках Валерій Чалий попередив про підвищену загрозу для країн НАТО. На його думку, Росія може розпочати пряме вторгнення раніше, ніж очікують експерти та аналітики.

"Ворог не втримується — вони рано чи пізно атакують одну з країн НАТО напряму. Вони зроблять це не тоді, коли будуть повністю готові, а тоді, коли європейці ще не будуть готові. Тому всі розрахунки на 2–3 роки вже потрібно залишити в минулому. Події можуть розгорнутися значно швидше", — заявив Чалий.

Дипломат підкреслив, що зараз критично важливо посилювати військову підтримку України, аби запобігти поширенню війни далі на європейський континент.

Тим часом Росія продовжує нарощувати сили біля кордонів Фінляндії. Після завершення війни в Україні російські війська, які брали участь у бойових діях, ймовірно, будуть перекинуті до фінської межі. Про це повідомив начальник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі, інформує The Guardian.

"Ми очікуємо, що після закінчення війни в Україні росіяни почнуть повернення та переміщення сухопутних військ, які були задіяні на українському фронті", — додав він.

Фінляндія вже завершила будівництво першої ділянки металевого бар’єру довжиною 35 км уздовж східного кордону з Росією. Загальна протяжність огорожі складе близько 200 км на фоні понад 1300 км спільного кордону.

