Это произойдет гораздо быстрее: озвучена срочная оговорка о новом замысле Путина

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый предупредил о повышенной угрозе странам НАТО. По его мнению, Россия может приступить к прямому вторжению раньше, чем ожидают эксперты и аналитики.

"Враг не удерживается — они рано или поздно атакуют одну из стран НАТО напрямую. Они сделают это не тогда, когда будут полностью готовы, а когда европейцы еще не будут готовы. Поэтому все расчеты на 2–3 года уже нужно оставить в прошлом. События могут развернуться значительно быстрее", — заявил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что сейчас критически важно усиливать военную поддержку Украины, чтобы предотвратить распространение войны дальше на европейский континент.

Тем временем Россия продолжает наращивать силы у границ Финляндии. После завершения войны в Украине российские войска, участвовавшие в боевых действиях, вероятно, будут переброшены в финскую границу. Об этом сообщил начальник стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми, передает The Guardian.

"Мы ожидаем, что после окончания войны в Украине россияне начнут возвращение и перемещение сухопутных войск, задействованных на украинском фронте", — добавил он.

Финляндия уже завершила строительство первого участка металлического барьера протяженностью 35 км вдоль восточной границы с Россией. Общая протяженность изгороди составит около 200 км на фоне более 1300 км общей границы.

