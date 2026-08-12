Це стане остаточною точкою неповернення для Путіна: приголомшливий сценарій закінчення війни

Російський диктатор Володимир Путін продовжує тиснути на Україну, роблячи ставку на виснаження, страх і поступове зниження підтримки Києва з боку партнерів. Кремль розраховує, що тривала війна зрештою змусить Україну погодитися на невигідні умови. Водночас така стратегія має межу: Росія також витрачає величезні людські, фінансові та військові ресурси, а її можливості не є безмежними. Що саме стане тим фактором, який змусить очільника Кремля покласти край кровопролитній війні в Україні? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати версії трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

На думку чат-боту Copilot, єдина ситуація, за якої Володимир Путін може бути змушений зупинити війну, — це поява реальної загрози його владі та стабільності російської державної системи. Для авторитарного режиму самі по собі великі втрати людей чи територій не обов’язково стають причиною для відступу. Натомість критичними можуть виявитися одночасне виснаження військових ресурсів, нездатність підтримувати необхідні темпи бойових дій і зростання проблем усередині країни. Якщо продовження війни почне безпосередньо загрожувати стійкості режиму, Кремлю доведеться шукати спосіб її завершити.

Такий сценарій може сформуватися під впливом одразу кількох чинників. Системне виснаження російської армії та втрата здатності проводити масштабні наступальні операції поступово зменшуватимуть можливості Москви. Одночасно падіння доходів від експорту сировини, проблеми енергетичного сектору та зростання бюджетного навантаження можуть обмежити фінансування війни. Ще небезпечнішим для Путіна стане можливий розкол усередині еліт, якщо впливові групи почнуть вважати продовження війни загрозою власним статкам і майбутньому. У такій ситуації припинення війни може стати для Кремля вже не питанням вибору, а способом зберегти саму систему влади.

Чат-бот Gemini стверджує, що насамперед ідеться про військове виснаження Росії. Якщо українські сили зможуть завдати російській армії таких втрат, які суттєво обмежать її наступальний потенціал, ускладнять логістику та позбавлять Кремль можливості ефективно проводити нові операції, продовження війни стане значно складнішим. Другим важливим чинником є економічний тиск. Скорочення доходів від експорту енергоносіїв, санкції та обмежений доступ до сучасних технологій здатні поступово збільшувати ціну війни для російського бюджету.

Не менш небезпечним для Путіна може стати внутрішньополітичний фактор — конфлікти серед еліт, боротьба за вплив або зростання невдоволення можуть змусити Кремль шукати можливість завершити війну. Водночас важливу роль відіграватиме стійкість західної підтримки України: якщо партнери продовжать і посилять військову, фінансову та санкційну допомогу, Москва може втратити надію переламати ситуацію на свою користь.

Чат-бот ChatGPT вважає, що Росія має втратити здатність вести війну на нинішньому рівні — не лише через ситуацію на фронті, а й через виснаження фінансових, військових та промислових ресурсів. Посилення санкцій, скорочення доходів від енергоносіїв і обмеження доступу до технологій можуть суттєво збільшити ціну агресії для Кремля. Водночас Україна потребує достатньої кількості ППО, боєприпасів і далекобійних засобів, щоб позбавити російську армію можливості безкарно атакувати та проводити масштабні наступи.

Не менш важливим залишається тиск на російські еліти. Якщо впливові групи в РФ почнуть сприймати війну як загрозу власним статкам, впливу та майбутньому, всередині системи зростатиме потреба у її завершенні. Тож Путін може піти на припинення війни не через бажання миру, а тоді, коли продовження агресії стане для нього небезпечнішим і дорожчим, ніж пошук виходу з війни.

Таким чином, усі три версії ШІ переконані, що змусити Путіна завершити війну можна не лише дипломатичними закликами, а передусім зміною розрахунків Кремля. Російський диктатор має зрозуміти, що продовження агресії не наближає його до поставлених цілей, а навпаки — послаблює Росію та створює дедалі більші ризики для її економіки, армії й політичної системи.

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