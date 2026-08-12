Российский диктатор Владимир Путин продолжает давить на Украину, делая ставку на истощение, страх и постепенное понижение поддержки Киева со стороны партнеров. Кремль рассчитывает, что продолжающаяся война в конце концов заставит Украину согласиться на невыгодные условия. В то же время такая стратегия имеет предел: Россия также тратит огромные человеческие, финансовые и военные ресурсы, а ее возможности не безграничны. Что именно станет тем фактором, который заставит главу Кремля положить конец кровопролитной войне в Украине? Портал "Комментарии" решил выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

По мнению чат-бота Copilot , единственная ситуация, при которой Владимир Путин может быть вынужден остановить войну, – это появление реальной угрозы его власти и стабильности российской государственной системы. Для авторитарного режима сами собой большие потери людей или территорий не обязательно становятся причиной для отступления. А критическими могут оказаться одновременное истощение военных ресурсов, неспособность поддерживать необходимые темпы боевых действий и рост проблем внутри страны. Если продолжение войны станет непосредственно угрожать устойчивости режима, Кремлю придется искать способ его завершить.

Такой сценарий может сформироваться под влиянием нескольких факторов. Системное истощение русской армии и утрата способности проводить масштабные наступательные операции будут постепенно уменьшать возможности Москвы. Одновременно падение доходов от экспорта сырья, проблемы энергетического сектора и рост бюджетной нагрузки могут ограничить финансирование войны. Еще более опасным для Путина станет возможный раскол внутри элит, если влиятельные группы начнут считать продолжение войны угрозой собственному состоянию и будущему. В такой ситуации прекращение войны может стать для Кремля уже не вопросом выбора, а способом сохранить саму систему власти.

Чат-бот Gemini утверждает, что, прежде всего, речь идет о военном истощении России. Если украинские силы смогут нанести российской армии такие потери, которые существенно ограничат ее наступательный потенциал, усложнят логистику и лишат Кремль возможности эффективно проводить новые операции, продолжение войны станет сложнее. Вторым важным фактором является экономическое давление. Сокращение доходов от экспорта энергоносителей, санкции и ограниченный доступ к современным технологиям способны постепенно увеличивать цену войны для российского бюджета.

Не менее опасным для Путина может стать внутриполитический фактор — конфликты среди элит, борьба за влияние или рост недовольства может вынудить Кремль искать возможность завершить войну. В то же время, важную роль будет играть устойчивость западной поддержки Украины: если партнеры продолжат и усилят военную, финансовую и санкционную помощь, Москва может потерять надежду переломить ситуацию в свою пользу.

Чат-бот ChatGPT считает, что Россия должна потерять способность вести войну на нынешнем уровне — не только из-за ситуации на фронте, но и из-за истощения финансовых, военных и промышленных ресурсов. Ужесточение санкций, сокращение доходов от энергоносителей и ограничение доступа к технологиям могут существенно увеличить цену агрессии для Кремля. В то же время, Украина нуждается в достаточном количестве ПВО, боеприпасов и дальнобойных средств, чтобы лишить российскую армию возможности безнаказанно атаковать и проводить масштабные наступления.

Не менее важным остается давление на русские элиты. Если влиятельные группы в РФ начнут воспринимать войну как угрозу собственным состояниям, влиянию и будущему, внутри системы будет возрастать потребность в ее завершении. Путин может пойти на прекращение войны не из-за желания мира, а тогда, когда продолжение агрессии станет для него опаснее и дороже, чем поиск выхода из войны.

Таким образом, все три версии ИИ убеждены, что заставить Путина завершить войну можно не только дипломатическими призывами, но, прежде всего, изменением расчетов Кремля. Российский диктатор должен понять, что продолжение агрессии не приближает его к поставленным целям, а наоборот ослабляет Россию и создает все большие риски для ее экономики, армии и политической системы.

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