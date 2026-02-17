На тлі блокування несанкціонованих терміналів Starlink втрати російських військ досягли рекордного рівня з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє New York Post із посиланням на дані розвідки США та України.

Фото: з відкритих джерел

1 лютого компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starlink, які виявили на російських безпілотниках. Це значно знизило інтенсивність штурмових дій з боку РФ. Командир спеціального розвідувального підрозділу ЗСУ лейтенант Денис Ярославський підтвердив: "Протягом трьох-чотирьох днів після зупинки вони [росіяни] дійсно скоротили штурмові операції".

За словами командира 3-го армійського корпусу ЗСУ з позивним "Джекі", ще до обмеження Starlink співвідношення втрат на окремих ділянках фронту становило близько 20 російських військових на одного українського. У звичайних підрозділах цей показник коливався від 5:1 до 8:1, а після обмеження доступу до Starlink міг зростати до 13:1.

Аналітики зазначають, що будь-яке послаблення бойових можливостей Росії здатне змінити баланс сил на користь України. Блокування терміналів вплинуло не лише на штурмові операції, а й на базові системи зв’язку та методи ведення бойових дій російської армії. Як пояснив Ярославський, "в росіян є [альтернативні варіанти], але їх впровадження займе щонайменше чотири-шість місяців".

Особливо постраждав підрозділ безпілотників "Рубікон", який використовував Starlink для збільшення дальності ударних дронів і координації атак у тилу українських сил. Після введення обмежень активність цього підрозділу різко знизилася. Раніше "Рубікон" регулярно публікував деталі своїх ударів у Telegram, але після блокування Starlink ця практика припинилася. Таким чином, рішення SpaceX значно підірвало ефективність ударної кампанії російського підрозділу на ключових ділянках фронту.

Як вже писали "Коментарі", Польща почала готувати юридичний позов до Росії з вимогою репарацій за злочини радянської доби. Цю ініціативу запроваджують за дорученням прем'єр-міністра Дональда Туска, повідомляє Financial Times.