На фоне блокирования несанкционированных терминалов Starlink потери российских войск достигли рекордного уровня с начала полномасштабного вторжения, сообщает New York Post со ссылкой на данные разведки США и Украины.

Фото: из открытых источников

1 февраля компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink, обнаруженных на российских беспилотниках. Это существенно снизило интенсивность штурмовых действий со стороны РФ. Командир специального разведывательного подразделения ВСУ лейтенант Денис Ярославский подтвердил: "В течение трех-четырех дней после остановки они [россияне] действительно сократили штурмовые операции".

По словам командира 3-го армейского корпуса ВСУ с позывным "Джеки", еще до ограничения Starlink соотношение потерь на отдельных участках фронта составляло около 20 российских военных на одного украинского. В обычных подразделениях этот показатель колебался от 5:1 до 8:1, а после ограничения доступа к Starlink мог расти до 13:1.

Аналитики отмечают, что любое ослабление боевых возможностей России способно изменить баланс сил в пользу Украины. Блокировка терминалов повлияла не только на штурмовые операции, но и на базовые системы связи и методы ведения боевых действий русской армии. Как пояснил Ярославский, "у россиян есть [альтернативные варианты], но их внедрение займет не менее четырех-шести месяцев".

Особенно пострадало подразделение беспилотников "Рубикон", которое использовало Starlink для увеличения дальности ударных дронов и координации атак в тылу украинских сил. После введения ограничений активность этого подразделения резко снизилась. Ранее "Рубикон" регулярно публиковал детали своих ударов в Telegram, но после блокировки Starlink эта практика прекратилась. Таким образом, решение SpaceX значительно подорвало эффективность ударной кампании русского подразделения на ключевых участках фронта.

Как уже писали "Комментарии", Польша начала готовить юридический иск к России с требованием репараций за преступления советских времен. Эту инициативу вводят по поручению премьер-министра Дональда Туска, сообщает Financial Times.