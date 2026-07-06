Це справді може розпочати незворотні процеси в РФ: яка зброю вже зараз потрібна Україні

Буде великий плюс нам для балансування тої поточної ситуації, яка є зараз, якщо в України з’являться балістичні ракети. Про це розповів колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

"Чому балансування? Бо зараз, дійсно, росіяни грають в одні ворота. Ми їх – дронами, вони нас – дронами. Окей, один-один. Вони нас – ракетами, причому по декілька десятків на ніч можуть. Ми в найкращому варіанті, от як було останній раз, п’ять "Фламінго", але всі в молоко, жодного влучання, всі були збиті. Тобто гра це в одні ворота, вони нас тут переграють", – зазначив експерт.

Іван Ступак зазначив, що балістики поки що у нас немає і, судячи з тих пліток, які зараз є в інтернеті, можна лише, звісно, припустити, але подейкують, що начебто влучили нам виробництво наших ракет і, судячи з всього, в цьому році їх так само не буде. Експерт наголошує, що це лише плітки. Дана інформація нічим не підтверджена, але все одно не дуже приємно.

"І зрозуміло, що удари по Москві, по будь-якій інфраструктурі, виведення москвичів із зони комфорту, бо Москва – це до останнього моменту був єдиний регіон, який, не порівнюючи зі східним з Забайкаллям, Красноярськом, залишався у спокої. Бо це місто-вітрина, картинка, відкритка, де все повинно бути класно, кава на "Патриках", гарні дівчата, красиві машини і війна десь там дуже далеко. Чхати на Брянськ, Бєлгород, Курськ", – зазначив експерт.

Він продовжує, і тут дійсно виведення москвичів з рівноваги, виведення москвичів з зони комфорту дійсно може почати спричиняти певні процеси.

За словам Івана Ступака, він останні тижні навіть переконався у тому, що пустий бак у москвичів працює навіть трішки більше, ніж пустий холодильник. Це дійсно цікава історія, коли всі побачили сварки на АЗС, сварки з поліцейськими. А, якщо росіяни ще в цьому році не зберуть врожай, а вони вже починають підходити до цієї межі незбору врожаю, адже палива немає, паливо дороге, то в принципі це може спровокувати якісь там події.

"Напевно говорити, що сто відсотків воно так і буде неправильно, але треба пробувати. У нас інших варіантів немає. Тому балістикою, крилатими ракетами і всім, що у нас ще є треба бити по Москві, по теплоцентралях, по нафтопереробних об'єктах, можливо по якихось історичних російських об'єктах, культових, наприклад, по Мавзолеї, оце дійсно може почати спрацювати", – підсумував Іван Ступак.

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