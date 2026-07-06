Це справді може розпочати незворотні процеси в РФ: яка зброю вже зараз потрібна Україні

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Кравцев Сергей
Буде великий плюс нам для балансування тої поточної ситуації, яка є зараз, якщо в України з’являться балістичні ракети. Про це розповів колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак.
Удар по Києву. Фото: ДСНС
Іван Ступак зазначив, що балістики поки що у нас немає і, судячи з тих пліток, які зараз є в інтернеті, можна лише, звісно, припустити, але подейкують, що начебто влучили нам виробництво наших ракет і, судячи з всього, в цьому році їх так само не буде. Експерт наголошує, що це лише плітки. Дана інформація нічим не підтверджена, але все одно не дуже приємно.
Він продовжує, і тут дійсно виведення москвичів з рівноваги, виведення москвичів з зони комфорту дійсно може почати спричиняти певні процеси.
За словам Івана Ступака, він останні тижні навіть переконався у тому, що пустий бак у москвичів працює навіть трішки більше, ніж пустий холодильник. Це дійсно цікава історія, коли всі побачили сварки на АЗС, сварки з поліцейськими. А, якщо росіяни ще в цьому році не зберуть врожай, а вони вже починають підходити до цієї межі незбору врожаю, адже палива немає, паливо дороге, то в принципі це може спровокувати якісь там події.
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