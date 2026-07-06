Это действительно может начать необратимые процессы в РФ: какое оружие уже сейчас нужно Украине

Будет большой плюс нам для балансировки текущей ситуации, которая есть сейчас, если у Украины появятся баллистические ракеты. Об этом рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Иван Ступак.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

"Почему балансировка? Потому что сейчас действительно россияне играют в одни ворота. Мы их – дронами, они нас – дронами. Окей, один-один. Они нас ракетами, причем по несколько десятков на ночь могут. Мы в лучшем варианте, вот как было в последний раз, пять "Фламинго", но все в молоко, ни одного попадания, все были взбиты. То есть игра это в одни ворота, они нас здесь обыгрывают", – отметил эксперт.

Иван Ступак отметил, что баллистики пока у нас нет и, судя по тем сплетням, которые сейчас есть в интернете, можно лишь, конечно, предположить, но говорят, что якобы попали нам производство наших ракет и, судя по всему, в этом году их так же не будет. Эксперт подчеркивает, что это только сплетни. Данная информация ничем не подтверждена, но все равно не слишком приятно.

"И понятно, что удары по Москве, по любой инфраструктуре, вывод москвичей из зоны комфорта, потому что Москва – это до последнего момента был единственный регион, который, не сравнивая с восточным с Забайкальем, Красноярском, оставался в покое. Это город-витрина, картинка, открытка, где все должно быть классно, кофе на "Патриках", красивые девушки, красивые машины и война где-то там очень далеко. Чхать на Брянск, Белгород, Курск", – отметил эксперт.

Он продолжает, и здесь действительно вывод москвичей из равновесия, вывод москвичей из зоны комфорта действительно может начать вызывать определенные процессы.

По словам Ивана Ступака, он последние недели даже убедился в том, что пустой бак у москвичей работает даже немного больше, чем пустой холодильник. Это действительно интересная история, когда все увидели ссоры на АЗС, ссоры с полицейскими. А, если россияне еще в этом году не соберут урожай, а они уже начинают подходить к этому пределу уборки урожая, ведь топлива нет, топливо дорогое, то в принципе это может спровоцировать какие-то события.

"Наверное, говорить, что сто процентов оно так и будет неправильно, но надо пробовать. У нас нет других вариантов. Поэтому баллистикой, крылатыми ракетами и всем, что у нас еще нужно бить по Москве, по теплоцентралам, по нефтеперерабатывающим объектам, возможно по каким-то историческим российским объектам, культовым, например, по Мавзолею, это действительно может начать сработать", – подытожил Иван Ступак.

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