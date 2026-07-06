Это действительно может начать необратимые процессы в РФ: какое оружие уже сейчас нужно Украине

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Кравцев Сергей
Будет большой плюс нам для балансировки текущей ситуации, которая есть сейчас, если у Украины появятся баллистические ракеты. Об этом рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Иван Ступак.
Удар по Киеву. Фото: ГСЧС
Иван Ступак отметил, что баллистики пока у нас нет и, судя по тем сплетням, которые сейчас есть в интернете, можно лишь, конечно, предположить, но говорят, что якобы попали нам производство наших ракет и, судя по всему, в этом году их так же не будет. Эксперт подчеркивает, что это только сплетни. Данная информация ничем не подтверждена, но все равно не слишком приятно.
Он продолжает, и здесь действительно вывод москвичей из равновесия, вывод москвичей из зоны комфорта действительно может начать вызывать определенные процессы.
По словам Ивана Ступака, он последние недели даже убедился в том, что пустой бак у москвичей работает даже немного больше, чем пустой холодильник. Это действительно интересная история, когда все увидели ссоры на АЗС, ссоры с полицейскими. А, если россияне еще в этом году не соберут урожай, а они уже начинают подходить к этому пределу уборки урожая, ведь топлива нет, топливо дорогое, то в принципе это может спровоцировать какие-то события.
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