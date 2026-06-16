Це рішення Трампа стане приниженнням для Путіна: озвучено інтригуючу заяву

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивну реакцію президента США Дональда Трампа на пропозицію щодо надання Україні ліцензій для виробництва сучасних антибалістичних ракет. За словами глави держави, це питання є одним із ключових для посилення обороноздатності країни в умовах триваючої російської агресії, пише The Guardian.

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Зеленський наголосив, що Київ продовжує працювати над розширенням співпраці зі Сполученими Штатами у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Особливу увагу українська сторона приділяє можливості локалізації виробництва ракет для систем Patriot, які зарекомендували себе як один із найефективніших засобів захисту від балістичних атак.

Президент зазначив, що під час обговорення цього питання Трамп продемонстрував прихильне ставлення до української ініціативи. На його думку, позитивна оцінка з боку американського лідера може стати важливим кроком до подальших домовленостей у сфері оборонного співробітництва. Зеленський висловив сподівання, що така позиція зрештою призведе до практичної реалізації проєкту та дозволить Україні розпочати власне виробництво необхідних ракетних компонентів.

Окремо глава держави наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію. Він переконаний, що Сполучені Штати відіграють вирішальну роль у цьому процесі, а активні дії Вашингтона можуть сприяти зміні позиції Кремля та наблизити завершення війни.

Крім того, Зеленський порушив питання створення спільної європейської системи протиракетної оборони. На його переконання, сучасні виклики безпеці вимагають від країн Європейського Союзу більш тісної координації та інвестицій у захист повітряного простору. Президент вважає, що без об'єднання зусиль наявних ресурсів може виявитися недостатньо для ефективної протидії ракетним загрозам у майбутньому.

"Коментарі" вже писали, що у ніч на 15 червня під час чергової повітряної атаки Росія намагалася "перевантажити" українську систему ППО за рахунок великої кількості засобів ураження, водночас завдаючи ударів по об’єктах української культури. Про це в ефірі Radio NV розповів провідний науковий співробітник Державного музею авіації, авіаексперт Валерій Романенко.