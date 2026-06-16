Это решение Трампа станет унижением для Путина: озвучено интригующее заявление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительной реакции президента США Дональда Трампа на предложение о предоставлении Украине лицензий для производства современных антибаллистических ракет. По словам главы государства, этот вопрос является одним из ключевых для усиления обороноспособности страны в условиях продолжающейся российской агрессии, пишет The Guardian.

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Зеленский подчеркнул, что Киев продолжает работать над расширением сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Особое внимание украинская сторона уделяет возможности локализации производства ракет для систем Patriot, зарекомендовавших себя как одно из самых эффективных средств защиты от баллистических атак.

Президент отметил, что во время обсуждения этого вопроса Трамп продемонстрировал благосклонное отношение к украинской инициативе. По его мнению, положительная оценка со стороны американского лидера может стать важным шагом в дальнейших договоренностях в сфере оборонного сотрудничества. Зеленский выразил надежду, что такая позиция в конечном счете приведет к практической реализации проекта и позволит Украине начать собственное производство необходимых ракетных компонентов.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию. Он убежден, что Соединенные Штаты играют решающую роль в этом процессе, а активные действия Вашингтона могут способствовать изменению позиции Кремля и приблизить к завершению войны.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос создания общей европейской системы противоракетной обороны. По его убеждению, современные вызовы безопасности требуют от стран ЕС более тесной координации и инвестиций в защиту воздушного пространства. Президент считает, что без объединения усилий имеющихся ресурсов может оказаться недостаточно для эффективного противодействия ракетным угрозам в будущем.

"Комментарии" уже писали , что в ночь на 15 июня во время очередной воздушной атаки Россия пыталась "перегрузить" украинскую систему ПВО за счет большого количества средств поражения, одновременно нанося удары по объектам украинской культуры. Об этом в эфире Radio NV рассказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, авиаэксперт Валерий Романенко.