Британські військові виявили несподіваний факт на українському фронті — вони не зустріли сучасніші зразки російської техніки, включно з передовими танками.

Фото: з відкритих джерел

"Ми, мабуть, розраховували побачити більше їхньої флагманської зброї", — зазначив майор Магуайр у коментарі Business Insider.

Як приклад він назвав Т-14 "Армата", який вважається найсучаснішим російським танком та однією з найбільш небезпечних одиниць техніки, проти яких британські військові проводять тренування. Ціна такого танка оцінюється в 5–9 мільйонів доларів, і західні експерти побоювалися, що він здатен скласти конкуренцію найновішим зразкам НАТО.

Проте на полі бою Т-14 майже не з’являвся. Сергій Чемезов, гендиректор "Ростеху", раніше зазначав, що цей танк може бути не найкращим варіантом для війни в Україні: Армата загалом трохи дорога. З точки зору функціональності вона, безумовно, перевершує наявні танки, але її вартість не дозволяє широко застосовувати в армії", стверджує він.

Магуайр додав, що очікування на престижну техніку не виправдалися, а замість цього Росія фактично використовує старі запаси й інше обладнання. Business Insider уточнює, що окупанти здебільшого покладаються на Т-90 і Т-80, а деякі машини були випущені ще в 1940-х роках.

"Вони дістають старі танки зі складів, замість того щоб застосовувати найпотужніші одиниці. Їхні склади величезні, але виробництво нових машин займає багато часу, особливо враховуючи санкції, що гальмують промисловість", — підкреслюється в матеріалі.

Міноборони Великої Британії вважає, що відсутність Т-14 на фронті може бути пов’язана з небажанням ризикувати репутацією та прагненням зосередитися на виробництві більш численних основних бойових танків, які доступні в інших варіантах.

