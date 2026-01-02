logo_ukra

Це рішення РФ у війні проти України найбільше шокувало всіх на Заході: вражаюча причина
НОВИНИ

Це рішення РФ у війні проти України найбільше шокувало всіх на Заході: вражаюча причина

Західні експерти побоювалися, що новітні російські танки зможуть конкурувати з технікою НАТО

2 січня 2026, 16:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Британські військові виявили несподіваний факт на українському фронті — вони не зустріли сучасніші зразки російської техніки, включно з передовими танками.

Це рішення РФ у війні проти України найбільше шокувало всіх на Заході: вражаюча причина

Фото: з відкритих джерел

"Ми, мабуть, розраховували побачити більше їхньої флагманської зброї", — зазначив майор Магуайр у коментарі Business Insider. 

Як приклад він назвав Т-14 "Армата", який вважається найсучаснішим російським танком та однією з найбільш небезпечних одиниць техніки, проти яких британські військові проводять тренування. Ціна такого танка оцінюється в 5–9 мільйонів доларів, і західні експерти побоювалися, що він здатен скласти конкуренцію найновішим зразкам НАТО.

Проте на полі бою Т-14 майже не з’являвся. Сергій Чемезов, гендиректор "Ростеху", раніше зазначав, що цей танк може бути не найкращим варіантом для війни в Україні: Армата загалом трохи дорога. З точки зору функціональності вона, безумовно, перевершує наявні танки, але її вартість не дозволяє широко застосовувати в армії", стверджує він.

Магуайр додав, що очікування на престижну техніку не виправдалися, а замість цього Росія фактично використовує старі запаси й інше обладнання. Business Insider уточнює, що окупанти здебільшого покладаються на Т-90 і Т-80, а деякі машини були випущені ще в 1940-х роках. 

"Вони дістають старі танки зі складів, замість того щоб застосовувати найпотужніші одиниці. Їхні склади величезні, але виробництво нових машин займає багато часу, особливо враховуючи санкції, що гальмують промисловість", — підкреслюється в матеріалі. 

Міноборони Великої Британії вважає, що відсутність Т-14 на фронті може бути пов’язана з небажанням ризикувати репутацією та прагненням зосередитися на виробництві більш численних основних бойових танків, які доступні в інших варіантах.

Портал "Коментарі" вже писав, що армія Росії активно нарощує застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) різних типів, що створює значну загрозу для України. Полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ, під час телемарафону повідомив, що у 2026 році саме КАБи стануть однією з головних небезпек на фронті. 



