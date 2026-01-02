logo

Это решение РФ в войне против Украины больше всего шокировало всех на Западе: поразительная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Это решение РФ в войне против Украины больше всего шокировало всех на Западе: поразительная причина

Западные эксперты опасались, что новейшие российские танки смогут конкурировать с техникой НАТО

2 января 2026, 16:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Британские военные обнаружили неожиданный факт на украинском фронте — они не встретили более современные образцы российской техники, включая передовые танки.

Это решение РФ в войне против Украины больше всего шокировало всех на Западе: поразительная причина

Фото: из открытых источников

"Мы, видимо, рассчитывали увидеть больше их флагманского оружия", — отметил майор Магуайр в комментарии Business Insider.

В качестве примера он назвал Т-14 "Армата", считающийся самым современным российским танком и одной из самых опасных единиц техники, против которых британские военные проводят тренировки. Цена такого танка оценивается в 5–9 миллионов долларов, и западные эксперты опасались, что он способен составить конкуренцию новейшим образцам НАТО.

Однако на поле боя Т-14 почти не появлялся. Сергей Чемезов, гендиректор "Ростеха", ранее отмечал, что этот танк может быть не лучшим вариантом для войны в Украине: Армата в общем немного дорога. С точки зрения функциональности она безусловно превосходит имеющиеся танки, но ее стоимость не позволяет широко применять в армии", утверждает он.

Магуайр добавил, что ожидания престижной техники не оправдались, а вместо этого Россия фактически использует старые запасы и другое оборудование. Business Insider уточняет, что оккупанты в большинстве своем полагаются на Т-90 и Т-80, а некоторые машины были выпущены еще в 1940-х годах.

"Они достают старые танки из складов, вместо того чтобы применять мощные единицы. Их склады огромны, но производство новых машин занимает много времени, особенно учитывая тормозящие промышленность санкции", — подчеркивается в материале.

Минобороны Великобритании считает, что отсутствие Т-14 на фронте может быть связано с нежеланием рисковать репутацией и стремлением сосредоточиться на производстве более многочисленных основных боевых танков, доступных в других вариантах.

Портал "Комментарии" уже писал, что армия России активно наращивает применение управляемых авиационных бомб (КАБ) разных типов, что создает значительную угрозу для Украины. Полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ, во время телемарафона сообщил, что в 2026 году именно КАБы станут одной из главных опасностей на фронте.



