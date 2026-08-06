Систематичні удари ворога по цивільній логістиці та розподільчих центрах ритейлерів ставлять під загрозу стабільність внутрішнього ринку. Втрата великих складських комплексів під Києвом і в регіонах змушує бізнес шукати нові шляхи збереження товарних потоків. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як удари по логістичних хабах вплинуть на ринок в Україні: найгірший сценарій

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найгірший сценарій полягає не у повному зникненні товарів, а у накопиченні проблем. Якщо атаки стануть системними, бізнес буде змушений закладати втрати у кінцеву ціну продукції. Найвідчутніше це позначиться на імпортній електроніці, будматеріалах, побутовій техніці та сезонних товарах.

Найімовірніше, український ринок збереже працездатність завдяки диверсифікації маршрутів і досвіду, накопиченому за роки війни. Водночас у разі регулярних ударів по великих логістичних вузлах країна може зіткнутися з локальними дефіцитами, подорожчанням доставки та прискоренням інфляції. Великі торговельні мережі адаптуються швидше, тоді як малий бізнес матиме менше фінансових резервів. Саме тому головним ризиком стане не відсутність товарів, а їхня вища ціна та довший шлях до покупця.

Чат-бот Gemini припускає, що знищення ключових розподільчих хабів перериває ланцюги постачання. Бізнес змушений децентралізувати зберігання. Це зменшує ризики одномоментного знищення майна, але суттєво підвищує операційні витрати. Найгірший сценарій передбачає не тотальний дефіцит товарів, а суттєву трансформацію ринку. Протягом наступних місяців очікується стрибок роздрібних цін на 10-15% через подорожчання складської логістики й переформатування маршрутів. Терміни доставки E-commerce можуть зрости у півтора-два рази. Великі мережі адаптуються завдяки децентралізації та власному імпорту, однак дрібний бізнес опиниться на межі виживання. Ринок вистоїть, але ціною стане зниження купівельної спроможності споживачів.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найгірший сценарій – це системна криза, що охопить усю економіку. У перспективі найближчих місяців ми можемо побачити не локальний дефіцит окремих товарів, а масштабний колапс роздрібної торгівлі. Зникнення логістичних хабів змусить виробників зупиняти конвеєри через неможливість вивезти готову продукцію або отримати сировину. Це призведе до різкого скорочення пропозиції на тлі збереженого попиту, що спровокує гіперінфляцію – зростання цін на 30-50% протягом кварталу. Найбільше постраждають соціально вразливі верстви, для яких навіть нинішні ціни є критичними. Уряд може спробувати запровадити адміністративне регулювання цін або централізований розподіл товарів, але це лише посилить чорний ринок і дефіцит. Відновити зруйновану інфраструктуру в умовах війни практично неможливо, тому криза матиме затяжний характер. Єдиним рятівним колом стане децентралізація логістики – створення сотень малих складів по всій країні, але цей процес потребує часу та інвестицій, яких у бізнесу вже немає.

Попри різні оцінки масштабів ризиків, усі три чат-боти сходяться в головному: удари по логістичних хабах не призведуть до миттєвого зникнення товарів, але можуть суттєво підвищити витрати бізнесу, прискорити інфляцію та ускладнити постачання. Найбільшими викликами залишаються подорожчання продукції, зростання термінів доставки та посилення тиску на малий бізнес. Водночас стійкість українського ринку значною мірою залежатиме від здатності компаній швидко перебудовувати логістичні маршрути та розподіляти ризики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін нищитиме Україну балістикою.



