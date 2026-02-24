logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Це прямий доступ Росії до мізків українців": у Раді заявили про радикальні рішення
НОВИНИ

“Це прямий доступ Росії до мізків українців”: у Раді заявили про радикальні рішення

Народний депутат Юрчишин заявив про відмову від Telegram

24 лютого 2026, 20:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

З початком війни в Україні набув широкої популярності месенджер Telegram. Українці дізнавалися новини в умовах обмеженого інтернету. Однак на п'ятому році війни він може становити серйозну загрозу, адже може використовуватися ворогом для підривної діяльності в тилу. 

“Це прямий доступ Росії до мізків українців”: у Раді заявили про радикальні рішення

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Юрчишин у роковини повномасштабного вторгнення закликав кожного помститися — як варіант, викинути на смітник залишки “рускава міра”, зокрема, месенджер Telegram.

“Ворожим танкам і ракетам передувала їхня "м’яка сила".  Дешеві книжки російською, Лєпс із Кобзоном у кожному телевізорі, спільні серіали та музичні тусовки. Усе це роками вбивало в голову одну тезу: російське – краще. Сьогодні таким інструментом є Telegram. Ми знову наступили на ті ж граблі, обрали зручність і популярність, замість безпеки”, — переконаний політик. 

Нардеп пояснив, що через Telegram росіяни вербують військових та цивільних, дітей і дорослих. 

“Кожного разу, коли ви читаєте про замах на волонтерів, поліцейських чи політиків, підпал авто чи критичної інфраструктури, поширення наркотиків серед дітей – знайте, ворог робить це через той самий застосунок Дурова. Це не просто месенджер, це прямий доступ Росії до наших мізків”, — зауважив нардеп. 

Політик повідомив про закриття його Telegram-каналу. Це він запропонував зробити й іншим політикам і посадовцям, перш за все Володимиру Зеленському, Юлії Свириденко, Михайлу Федорову.

“Вас і так читатимуть, де б ви не писали. Бо ви першоджерела. Навіщо тоді користуватися російською мережею? І вас, друзі, закликаю відмовитися від російського месенджера… Повірте, безпека важливіша за зручність”, — пояснив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіян примушують користуватися державним месенджером Max.



Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=26378709845086188&id=100001215950537&rdid=yU0Yqv22TfQDAs7N#
