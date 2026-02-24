“Це прямий доступ Росії до мізків українців”: у Раді заявили про радикальні рішення

З початком війни в Україні набув широкої популярності месенджер Telegram. Українці дізнавалися новини в умовах обмеженого інтернету. Однак на п'ятому році війни він може становити серйозну загрозу, адже може використовуватися ворогом для підривної діяльності в тилу.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Юрчишин у роковини повномасштабного вторгнення закликав кожного помститися — як варіант, викинути на смітник залишки “рускава міра”, зокрема, месенджер Telegram.

“Ворожим танкам і ракетам передувала їхня "м’яка сила". Дешеві книжки російською, Лєпс із Кобзоном у кожному телевізорі, спільні серіали та музичні тусовки. Усе це роками вбивало в голову одну тезу: російське – краще. Сьогодні таким інструментом є Telegram. Ми знову наступили на ті ж граблі, обрали зручність і популярність, замість безпеки”, — переконаний політик.

Нардеп пояснив, що через Telegram росіяни вербують військових та цивільних, дітей і дорослих.

“Кожного разу, коли ви читаєте про замах на волонтерів, поліцейських чи політиків, підпал авто чи критичної інфраструктури, поширення наркотиків серед дітей – знайте, ворог робить це через той самий застосунок Дурова. Це не просто месенджер, це прямий доступ Росії до наших мізків”, — зауважив нардеп.

Політик повідомив про закриття його Telegram-каналу. Це він запропонував зробити й іншим політикам і посадовцям, перш за все Володимиру Зеленському, Юлії Свириденко, Михайлу Федорову.

“Вас і так читатимуть, де б ви не писали. Бо ви першоджерела. Навіщо тоді користуватися російською мережею? І вас, друзі, закликаю відмовитися від російського месенджера… Повірте, безпека важливіша за зручність”, — пояснив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіян примушують користуватися державним месенджером Max.