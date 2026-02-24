"Это прямой доступ России к мозгам украинцев": в Раде заявили о радикальных решениях

С началом войны в Украине приобрел широкую популярность мессенджер Telegram. Украинцы узнавали новости в условиях ограниченного Интернета. Однако на пятом году войны он может представлять серьезную угрозу, ведь может использоваться врагом для подрывной деятельности в тылу.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Юрчишин в годовщину полномасштабного вторжения призвал каждого отомстить — как вариант, выбросить на помойку остатки "рускавая мира", в частности, мессенджер Telegram.

"Вражеским танкам и ракетам предшествовала их "мягкая сила". Дешевые книги на русском, Лепс с Кобзоном в каждом телевизоре, общие сериалы и музыкальные тусовки. Все это годами вбивало в голову один тезис: российское — лучше. Сегодня таким инструментом является Telegram. Мы снова наступили на те же грабли, выбрали удобство и популярность вместо безопасности”, — убежден политик.

Нардеп объяснил, что через Telegram россияне вербуют военных и гражданских, детей и взрослых.

"Каждый раз, когда вы читаете о покушении на волонтеров, полицейских или политиков, поджог авто или критической инфраструктуры, распространение наркотиков среди детей — знайте, враг делает это через то же приложение Дурова. Это не просто мессенджер, это прямой доступ России к нашим мозгам", — отметил нардеп.

Политик сообщил о закрытии его Telegram-канала. Это он предложил сделать и другим политикам и должностным лицам, прежде всего Владимиру Зеленскому, Юлии Свириденко, Михаилу Федорову.

"Вас и так будут читать, где бы вы ни писали. Потому что вы первоисточники. Зачем тогда пользоваться российской сетью? И вас, друзья, призываю отказаться от российского мессенджера... Поверьте, безопасность важнее удобства", — объяснил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россиян заставляют пользоваться государственным мессенджером Max.