Сенатор США Ліндсі Грем відреагував на черговий масовий обстріл України, закликавши обраного президента Дональда Трампа до радикального посилення військової допомоги Києву.

«Це призведе до катастроф»: Ліндсі Грем застеріг від переговорів на умовах агресора та закликав до рішучих кроків

На думку законодавця, нинішні зусилля адміністрації Білого дому не досягають мети. У своєму дописі в мережі Х він констатував, що тиск на очільника Кремля з метою змусити його припинити атаки та розпочати перемовини "не працює".

З огляду на ситуацію, Грем звернувся до Трампа із пропозицією розпочати постачання Україні ракет Tomahawk. Сенатор переконаний, що такий крок "змінить правила гри у військовому плані".

Також американський політик висловив застереження щодо можливих форматів мирного врегулювання. Він підкреслив, що будь-які перемовини, які російський диктатор зможе розцінити як успіх своєї політики, матимуть глобальні негативні наслідки.

"Будь-які перемовини, які Путін сприйме як надмірне винагородження агресії, призведуть до катастроф у всьому світі", — наголосив Ліндсі Грем.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати нещодавніх перемовин у Абу-Дабі та розповів про спробу США ініціювати кроки з деескалації, які Росія зрештою використала для підготовки ще потужнішого обстрілу.

За словами Глави держави, після зустрічі американська сторона запропонувала взаємне припинення ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Проте, попри тимчасову паузу в атаках на енергосистему, удари по залізниці та інших обʼєктах тривали. "Американці думали, що це буде працювати тиждень... Що вони [росіяни] зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів й у найхолодніші дні вдарили", — повідомив Президент.