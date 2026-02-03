logo

Война с Россией «Это приведет к катастрофам»: Линдси Грэм предостерег от переговоров на условиях агрессора и призвал к решительным шагам
«Это приведет к катастрофам»: Линдси Грэм предостерег от переговоров на условиях агрессора и призвал к решительным шагам

«Изменит правила игры»: Линдси Грэм призвал Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk

3 февраля 2026, 22:16
Сенатор США Линдси Грэм отреагировал на очередные массовые обстрелы Украины, призвав избранного президента Дональда Трампа к радикальному усилению военной помощи Киеву.

По мнению законодателя, нынешние усилия администрации Белого дома не достигают цели. В своем сообщении в сети Х он констатировал , что давление на главу Кремля с целью заставить его прекратить атаки и начать переговоры "не работает".

Учитывая ситуацию, Грэм обратился к Трампу с предложением начать поставки Украине ракет Tomahawk. Сенатор убежден, что такой шаг "изменит правила игры в военном плане".

Также американский политик выразил оговорку о возможных форматах мирного урегулирования. Он подчеркнул, что любые переговоры, которые российский диктатор сможет расценить как успех своей политики, будут иметь глобальные негативные последствия.

"Любые переговоры, которые Путин воспримет как чрезмерное вознаграждение агрессии, приведут к катастрофам во всем мире", — подчеркнул Линдси Грэм.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты недавних переговоров в Абу-Даби и рассказал о попытке США инициировать шаги по деэскалации, которые Россия в конце концов использовала для подготовки еще более мощных обстрелов.

По словам главы государства, после встречи американская сторона предложила взаимное прекращение ударов по энергетической и другой критической инфраструктуре. Однако, несмотря на временную паузу в атаках на энергосистему, удары по железной дороге и другим объектам продолжались. "Американцы думали, что это будет работать неделю... Что они [россияне] сделали? Они отсрочили удар, нарастили количество ракет и дронов и в самые холодные дни ударили", — сообщил Президент.



