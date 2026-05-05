Це працює на нас: названо несподівану причину гучної пропозиції України про перемир'я

Росія оголосила про так зване "перемир’я" на 8–9 травня, фактично висунувши Україні односторонні умови без узгодження. У відповідь президент Володимир Зеленський запропонував ширший формат припинення вогню, розширивши часові рамки ініціативи та продемонструвавши готовність до більш системного підходу. Генерал армії та колишній керівник зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що такий крок має стратегічне значення. За його словами, якщо російська сторона не підтримає розширений формат, це стане очевидним сигналом для міжнародної спільноти: Москва не прагне реального миру, а лише імітує переговорний процес.

Експерт наголошує, що будь-яке справжнє перемир’я має базуватися на чітких домовленостях між сторонами конфлікту. Односторонні заяви, навіть під прикриттям символічних дат, не можуть вважатися повноцінним кроком до деескалації. За його оцінкою, спроби Росії діяти через посередників, зокрема тиснути через зовнішніх партнерів, не здатні замінити прямих переговорів.

Запропоноване Україною розширення режиму тиші з 5 по 9 травня розглядається як дзеркальна відповідь, яка водночас перевіряє наміри опонента. Якщо Росія відмовиться від цього формату, стане зрозуміло, що її заяви про перемир’я мають радше політичний, ніж практичний характер.

Маломуж підкреслює, що така ініціатива вигідна Україні одразу з кількох причин. По-перше, вона демонструє відкритість до миру та готовність до конструктивного діалогу. По-друге, Україна чітко сигналізує про свою обороноздатність і здатність реагувати на будь-які загрози.

За словами генерала, українські сили оборони, системи протиповітряного захисту та ударні можливості перебувають у повній готовності. Це означає, що попри прагнення до миру, країна залишається готовою до відсічі у разі нових атак.

