Это работает на нас: названа неожиданная причина громкого предложения Украины о перемирии

Россия объявила о так называемом "перемирии" на 8–9 мая, фактически выдвинув Украине односторонние условия без согласования. В ответ президент Владимир Зеленский предложил более широкий формат прекращения огня, расширив временные рамки инициативы и продемонстрировав готовность к более системному подходу. Генерал армии и бывший руководитель внешней разведки Николай Маломуж объяснил, что такой шаг имеет стратегическое значение. По его словам, если российская сторона не поддержит расширенный формат, это станет очевидным сигналом для международного сообщества: Москва не стремится к реальному миру, а лишь имитирует переговорный процесс.

Эксперт отмечает, что любое настоящее перемирие должно основываться на четких договоренностях между сторонами конфликта. Односторонние заявления даже под прикрытием символических дат не могут считаться полноценным шагом к деэскалации. По его оценке, попытки России действовать через посредников, в том числе давить через внешних партнеров, не способны заменить прямые переговоры.

Предложенное Украиной расширение режима тишины с 5 по 9 мая рассматривается как зеркальный ответ, одновременно проверяющий намерения оппонента. Если Россия откажется от этого формата, станет ясно, что ее заявления о перемирии носят скорее политический, чем практический характер.

Маломуж подчеркивает, что такая инициатива выгодна Украине сразу по нескольким причинам. Во-первых, она демонстрирует открытость мира и готовность к конструктивному диалогу. Во-вторых, Украина четко сигнализирует о своей обороноспособности и способности реагировать на любые угрозы.

По словам генерала, украинские силы обороны, системы противовоздушной защиты и ударные возможности находятся в полной готовности. Это означает, что, несмотря на стремление к миру, страна остается готовой к отпору в случае новых атак.

