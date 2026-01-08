Це повинно лякати Москву: у США озвучили термінову умову для миру в Україні

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що Британія та Франція повинні розгорнути тисячі бойових військ для створення стабілізаційних сил в Україні, якщо вони хочуть ефективно запобігти порушенням післявоєнного припинення вогню з боку Росії.

Зокрема Ходжес нещодавнє обговорення багатонаціональних сил, яке відбулося між лідерами Великої Британії, Франції та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

За його словами, сила цих військ повинна бути достатньо потужною, щоб мати можливість миттєво реагувати на можливі провокації з боку Кремля.

"Коаліція охочих повинна бути готова до дій і мати чіткі правила для бойових операцій, щоб швидко реагувати на будь-які порушення. Вони не можуть чекати вказівок із Парижа чи Лондона, коли виникає загроза, наприклад, від російського безпілотника", — сказав генерал.

За словами Бена Ходжеса, очікувати, що Росія буде дотримуватися угод, є нереалістичним. Він нагадав про численні порушення Росією ліній припинення вогню в період між 2014 і 2022 роками, коли домовленості були проігноровані Москвою, що ставить під сумнів її готовність до мирного врегулювання.

Він також зазначив, що хоча головне завдання стабілізаційних сил — це забезпечення миру, британські та французькі війська повинні бути готові захищатися від безпілотників і інших можливих атак.

"Росія, ймовірно, відразу спробує випробувати здатність цих сил реагувати на загрози", — додав він.

За словами Ходжеса, важливо, щоб російські військові побачили, що ці сили здатні серйозно реагувати на агресію, а не лише перебувати в казармах.

