Це повинно лякати Москву: у США озвучили термінову умову для миру в Україні
Це повинно лякати Москву: у США озвучили термінову умову для миру в Україні

Бен Ходжес вважає, що для ефективної допомоги Україні багатонаціональним силам буде необхідно розгорнути тисячі військових, аби запобігти порушенням припинення вогню з боку Росії

8 січня 2026, 10:45
Автор:
Клименко Елена

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що Британія та Франція повинні розгорнути тисячі бойових військ для створення стабілізаційних сил в Україні, якщо вони хочуть ефективно запобігти порушенням післявоєнного припинення вогню з боку Росії.

Це повинно лякати Москву: у США озвучили термінову умову для миру в Україні

Фото: з відкритих джерел

Зокрема Ходжес нещодавнє обговорення багатонаціональних сил, яке відбулося між лідерами Великої Британії, Франції та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

За його словами, сила цих військ повинна бути достатньо потужною, щоб мати можливість миттєво реагувати на можливі провокації з боку Кремля.

"Коаліція охочих повинна бути готова до дій і мати чіткі правила для бойових операцій, щоб швидко реагувати на будь-які порушення. Вони не можуть чекати вказівок із Парижа чи Лондона, коли виникає загроза, наприклад, від російського безпілотника", — сказав генерал. 

За словами Бена Ходжеса, очікувати, що Росія буде дотримуватися угод, є нереалістичним. Він нагадав про численні порушення Росією ліній припинення вогню в період між 2014 і 2022 роками, коли домовленості були проігноровані Москвою, що ставить під сумнів її готовність до мирного врегулювання.

Він також зазначив, що хоча головне завдання стабілізаційних сил — це забезпечення миру, британські та французькі війська повинні бути готові захищатися від безпілотників і інших можливих атак.

"Росія, ймовірно, відразу спробує випробувати здатність цих сил реагувати на загрози", — додав він.

За словами Ходжеса, важливо, щоб російські військові побачили, що ці сили здатні серйозно реагувати на агресію, а не лише перебувати в казармах.

Як вже писали "Коментарі", політолог Сергій Таран в ефірі каналу "Еспресо" поділився думкою про можливі вибори під час воєнного стану. За його словами, хоча на папері такі вибори можуть мати місце, на практиці вони не можуть бути повноцінними.  

 



