Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Британия и Франция должны развернуть тысячи боевых войск для создания стабилизационных сил в Украине, если они хотят эффективно предотвратить нарушения послевоенного прекращения огня со стороны России.

Фото: из открытых источников

В частности, Ходжес недавнее обсуждение многонациональных сил, которое состоялось между лидерами Великобритании, Франции и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

По его словам, сила этих войск должна быть достаточно мощной, чтобы мгновенно реагировать на возможные провокации со стороны Кремля.

"Коалиция желающих должна быть готова к действиям и иметь четкие правила для боевых операций, чтобы быстро реагировать на какие-либо нарушения. Они не могут ждать указаний из Парижа или Лондона, когда возникает угроза, например, от российского беспилотника", — сказал генерал.

По словам Бена Ходжеса, ожидать, что Россия будет соблюдать соглашения, является нереалистичным. Он напомнил о многочисленных нарушениях Россией линий прекращения огня в период между 2014 и 2022 годами, когда договоренности были проигнорированы Москвой, что ставит под сомнение ее готовность к мирному урегулированию.

Он также отметил, что хотя главная задача стабилизационных сил — обеспечение мира, британские и французские войска должны быть готовы защищаться от беспилотников и других возможных атак.

"Россия, вероятно, сразу попытается опробовать способность этих сил реагировать на угрозы", — добавил он.

По словам Ходжеса, важно, чтобы российские военные увидели, что эти силы способны серьезно реагировать на агрессию, а не только в казармах.

Как уже писали "Комментарии", политолог Сергей Таран в эфире канала "Эспрессо" поделился мнением о возможных выборах во время военного положения. По его словам, хотя на бумаге такие выборы могут иметь место, на практике они не могут быть полноценными.