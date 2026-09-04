“Це потрібно негайно скасувати”: в Раді приголомшили позицією щодо ситуації в країні

В Україні планують змінити тривалість комендантської години — так Києву запропонували встановлювати обмеження з 01:00 до 05:00. Однак в Раді переконані, що такі умови тільки заважають, як і інші, які потрібно було скасувати вже на другому році повномасштабної війни.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що комендантську годину взагалі потрібно скасувати. Він навів приклад Закарпаття, де немає таких обмежень всі чотири роки.

“Взагалі ідея комендантської години, як на мене, це такі була крайня міра, як там перекриття кордонів, як національний телемарафон. Тобто це все мало бути перші три чи шість місяців. А вже у 2023 році всього цього не мало бути. Мали бути відкриті кордони, скасована комендантська година. Треба давно скасувати цю пропаганду божевільну і переходити до іншого життя”, — переконаний нардеп.

Політик навів приклад, коли в критичній ситуації людина потребує штучного дихання.

“Але якщо ви на штучне дихання хочете посадити людину на чотири роки, то воно так не працює. Це вже нищення”, — зазначив він.

За словами політика, надання Києву статус прифронтової території — це об'єктивна реальність. При цьому статус він не пов’язує з умовою забезпечення комендантської години.

“Сьогодні в умовах, коли нам треба знаходити будь-яку шпаринку час між цими тривогами і використовувати її максимально ефективно, я не бачу сенсу, якщо мова йде про це, щоб російські агенти не бачили, як там вночі хтось їздить. Давайте відверто — російські агенти й так ходять і їх треба ловити. І комендантська година тут мало допомагає. Я не знаю, для чого комендантська година сьогодні. Щоб люди не могли доїхати на вокзал чи ще для чогось?”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на кого, на думку нардепки Скороход, перетворюють українців.