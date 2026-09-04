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"Это нужно немедленно отменить": в Раде ошеломили позицией по ситуации в стране

Народный депутат Гончаренко объяснил, почему нужно отменить комендантский час, открыть границы и отменить телемарафон

4 сентября 2026, 16:18
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Кречмаровская Наталия

В Украине планируют изменить продолжительность комендантского часа – так Киеву предложили устанавливать ограничения с 01:00 до 05:00. Однако в Раде убеждены, что такие условия только мешают, как и другие, которые нужно было упразднить уже на втором году полномасштабной войны.

"Это нужно немедленно отменить": в Раде ошеломили позицией по ситуации в стране

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что комендантский час вообще нужно отменить. Он привел пример Закарпатья, где нет таких ограничений все четыре года.

"Вообще идея комендантского часа, по-моему, это такая была крайняя мера, как там перекрытие границ, как национальный телемарафон. То есть это все должно быть первые три или шесть месяцев. А уже в 2023 году всего этого не должно быть. Должны быть открыты границы, отменен комендантский час. Надо давно отменить эту безумную пропаганду и переходить к другой жизни”, — убежден нардеп.

Политик привел пример, когда в критической ситуации человек нуждается в искусственном дыхании.

"Но если вы на искусственное дыхание хотите посадить человека на четыре года, то оно так не работает. Это уже уничтожение", — сказал он.

По словам политика, предоставление Киеву статуса прифронтовой территории — это объективная реальность. При этом статус он не увязывает с условием обеспечения комендантского часа.

"Сегодня в условиях, когда нам нужно находить любую скважину время между этими тревогами и использовать ее максимально эффективно, я не вижу смысла, если речь идет об этом, чтобы российские агенты не видели, как там ночью кто-то ездит. Давайте откровенно — российские агенты и так мало ходят и их надо ловить. комендантский час сегодня. Чтобы люди не могли доехать на вокзал или еще для чего?”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в кого, по мнению нардепки Скороход, превращают украинцев.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tdvY8EH-Q0Y
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