Це потрібно не лише Путіну: розкрито страшну правду про мету цинічного удару РФ по Україні

24 березня Росія здійснила масштабну атаку на низку українських областей. Від ударів постраждали Львів, Івано-Франківськ, Тернопільська, Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Рівненська та Харківська області. Серед об’єктів ураження — енергетична інфраструктура та житлові будинки. Ці атаки спрямовані на залякування цивільного населення, а очільник Кремля, як наголошує психологиня Лариса Волошина, отримує від цього задоволення.

За словами Волошиної, Путін проявляє маніакальні риси: йому не вистачає смертей українців, і навіть складна економічна ситуація в Росії не зупиняє його від продовження війни.

"Апетити до терору зростають", — зазначає вона.

Психологиня пояснює, що маніяки отримують задоволення від вбивств і намагаються виправдати їх певною "місією". У випадку з російським диктатором виправданням стала боротьба проти "укронацистів", що активно підтримується частиною російського суспільства.

Волошина наводить приклад розмови між українцем і 18-річним росіянином, в якій останній заявив: "Там нема людей, то нацисти", намагаючись виправдати радість від руйнувань та смертей.

Психологиня підкреслює, що якщо Україна завдає ударів по військових об’єктах і критичній інфраструктурі Росії, агресор свідомо обирає цивільні цілі — пологові будинки, житлові квартали, щоб завдати максимальних втрат серед мирних громадян.

"Радість смертям українців підтримує путінський режим. Цього хоче не лише Путін", — зазначила Волошина.

Як вже писали "Коментарі", мешканців Чернігова попередили про можливі непередбачувані відключення електроенергії через критичну ситуацію в енергосистемі міста. У середу, 25 березня, ранкові атаки російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури спричинили серйозні проблеми з подачею електропостачання.