Это нужно не только Путину: раскрыта страшная правда о целях циничного удара РФ по Украине

24 марта Россия совершила масштабную атаку на ряд украинских областей. От ударов пострадали Львов, Ивано-Франковск, Тернопольская, Винницкая, Житомирская, Хмельницкая, Ровенская и Харьковская области. Среди объектов поражения – энергетическая инфраструктура и жилые дома. Эти атаки направлены на устрашение гражданского населения, а глава Кремля, как отмечает психологиня Лариса Волошина, получает от этого удовольствие.

По словам Волошиной, Путин проявляет маниакальные черты: ему не хватает смертей украинцев и даже сложная экономическая ситуация в России не останавливает его от продолжения войны.

"Аппетиты к террору растут", — отмечает она.

Психологиня объясняет, что маньяки получают удовольствие от убийств и пытаются оправдать их определенной "миссией". В случае с российским диктатором оправданием стала борьба против "укронацистов", активно поддерживаемая частью российского общества.

Волошина приводит пример разговора между украинцем и 18-летним россиянином, в котором последний заявил: "Там нет людей, это нацисты", пытаясь оправдать радость от разрушений и смертей.

Психологиня подчеркивает, что если Украина наносит удары по военным объектам и критической инфраструктуре России, агрессор сознательно выбирает гражданские цели — роддомы, жилые кварталы, чтобы нанести максимальные потери среди мирных граждан.

"Радость смертям украинцев поддерживает путинский режим. Этого хочет не только Путин", — отметила Волошина.

Как уже писали "Комментарии", жителей Чернигова предупредили о возможных непредсказуемых отключениях электроэнергии из-за критической ситуации в энергосистеме города. В среду, 25 марта, утренние атаки российских войск на объекты энергетической инфраструктуры повлекли за собой серьезные проблемы с подачей электроснабжения.