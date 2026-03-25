logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Это нужно не только Путину: раскрыта страшная правда о целях циничного удара РФ по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Это нужно не только Путину: раскрыта страшная правда о целях циничного удара РФ по Украине

Путин использовал атаку как повод для убийств мирных украинцев, якобы сражаясь с "укронацистами"

25 марта 2026, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

24 марта Россия совершила масштабную атаку на ряд украинских областей. От ударов пострадали Львов, Ивано-Франковск, Тернопольская, Винницкая, Житомирская, Хмельницкая, Ровенская и Харьковская области. Среди объектов поражения – энергетическая инфраструктура и жилые дома. Эти атаки направлены на устрашение гражданского населения, а глава Кремля, как отмечает психологиня Лариса Волошина, получает от этого удовольствие.

Фото: из открытых источников

По словам Волошиной, Путин проявляет маниакальные черты: ему не хватает смертей украинцев и даже сложная экономическая ситуация в России не останавливает его от продолжения войны.

"Аппетиты к террору растут", — отмечает она.

Психологиня объясняет, что маньяки получают удовольствие от убийств и пытаются оправдать их определенной "миссией". В случае с российским диктатором оправданием стала борьба против "укронацистов", активно поддерживаемая частью российского общества.

Волошина приводит пример разговора между украинцем и 18-летним россиянином, в котором последний заявил: "Там нет людей, это нацисты", пытаясь оправдать радость от разрушений и смертей.

Психологиня подчеркивает, что если Украина наносит удары по военным объектам и критической инфраструктуре России, агрессор сознательно выбирает гражданские цели — роддомы, жилые кварталы, чтобы нанести максимальные потери среди мирных граждан.  

"Радость смертям украинцев поддерживает путинский режим. Этого хочет не только Путин", — отметила Волошина.

Как уже писали "Комментарии", жителей Чернигова предупредили о возможных непредсказуемых отключениях электроэнергии из-за критической ситуации в энергосистеме города. В среду, 25 марта, утренние атаки российских войск на объекты энергетической инфраструктуры повлекли за собой серьезные проблемы с подачей электроснабжения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости