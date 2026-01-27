Це остаточно доб'є Путіна: розкрито беззаперечну перевагу України

Російська сторона намагається мінімізувати інформацію про наслідки ударів української армії, однак приховати реальні масштаби втрат дедалі складніше. Зокрема, окупанти тривалий час заперечували серйозні пошкодження на підприємстві, яке займається виробництвом військової авіації, але згодом ці дані стали публічними.

Фото: з відкритих джерел

OSINT-дослідники повідомляють, що по об’єкту було завдано щонайменше чотири ракетні удари. Як зазначив військовий оглядач Іван Тимочко, нині з’являється дедалі більше підтверджень пусків та влучань ракет "Фламінго", про які раніше офіційно не повідомляли.

Незважаючи на численні заяви, точної інформації щодо кількості виготовлених та застосованих ракет цього типу наразі немає. Також залишається відкритим питання їхньої ефективності на різних дистанціях і по різних цілях. Водночас саме щодо удару по підприємству ТОВ "СКИФ-М", яке займається виготовленням літаків, є найбільше підтверджених фактів: відомо про чотири точні влучання.

Російська сторона не надала доказів перехоплення ракет "Фламінго". При цьому варто враховувати, що Україна поки не застосовує цю зброю масовано або серіями протягом тривалого часу. Однак навіть у таких умовах ракета демонструє ефективність, яка з часом лише зростатиме.

За словами Тимочка, сам факт появи в України подібного далекобійного озброєння викликає у росіян сильне занепокоєння, тому вони намагаються приховувати наслідки успішних ударів по військовій інфраструктурі.

Наразі говорити про повну оцінку бойової ефективності "Фламінго" ще рано, однак уже зараз очевидний потужний психологічний ефект. Російська сторона відчуває страх, адже навіть підтверджені пуски демонструють результативність понад 80%.

