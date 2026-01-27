Это окончательно уничтожит Путина: раскрыто неоспоримое преимущество Украины

Российская сторона пытается минимизировать информацию о последствиях ударов украинской армии, однако скрыть реальные масштабы потерь все сложнее. В частности, оккупанты долгое время отрицали серьезные повреждения на предприятии, которое занимается производством военной авиации, но впоследствии эти данные стали публичными.

Фото: из открытых источников

OSINT-исследователи сообщают, что по объекту были нанесены по меньшей мере четыре ракетных удара. Как отметил военный обозреватель Иван Тимочко, сейчас появляется все большее подтверждение пусков и попаданий ракет "Фламинго", о которых ранее официально не сообщали.

Несмотря на многочисленные заявления, точной информации о количестве изготовленных и примененных ракет этого типа пока нет. Также остается открытым вопрос их эффективности на разных дистанциях и по разным целям. В то же время именно по удару по предприятию ООО "СКИФ-М", которое занимается изготовлением самолетов, есть наиболее подтвержденные факты: известно о четырех точных попаданиях.

Российская сторона не предоставила доказательств перехвата ракет "Фламинго". При этом следует учитывать, что Украина пока не применяет это оружие массированно или сериями в течение длительного времени. Однако даже в таких условиях ракета демонстрирует эффективность, которая со временем будет только расти.

По словам Тимочка, сам факт появления у Украины подобного дальнобойного вооружения вызывает у россиян сильную обеспокоенность, поэтому они пытаются скрывать последствия успешных ударов по военной инфраструктуре.

Пока говорить о полной оценке боевой эффективности "Фламинго" еще рано, однако уже сейчас очевиден мощный психологический эффект. Российская сторона испытывает страх, ведь даже подтвержденные пуски показывают результативность более 80%.

Как уже писали "Комментарии", российская сторона часто использует переговорный процесс как видимость диалога, пытаясь сосредоточиться на второстепенных вопросах. Цель такого подхода – создать впечатление, что Украина якобы не способна достичь договоренностей, и поэтому оказывать давление на наше государство, заставляя его пойти на капитуляцию.