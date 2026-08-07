Це остаточне фіаско для Банкової: політолог ошелешив заявою про поразку Зеленського

Останнє соціологічне дослідження засвідчило кілька тривожних тенденцій, які можуть суттєво вплинути на політичну ситуацію в Україні. Політолог Євген Магда вважає, що його результати мають стати серйозним сигналом як для влади, так і для всього суспільства.

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Коментуючи дані опитування компанії SOCIS, експерт звернув увагу, що понад 60% респондентів назвали корупцію проблемою, яка турбує їх навіть більше, ніж регулярні російські ракетні та дронові атаки.

"Для понад 60% опитаних корупція є проблемою, яка більша за регулярні обстріли дронами та ракетами. Це дуже серйозний сигнал", – наголосив Магда.

За його словами, навіть попри не найвищий рівень довіри до антикорупційних органів, суспільний запит на боротьбу з корупцією лише посилюється.

"Коли понад 60% людей бачать у цьому настільки серйозну проблему, це вже значна виразка на тілі суспільства", – зазначив політолог.

Не менш показовими він назвав результати щодо можливих виборів. За даними дослідження, 61% українців підтримують їх проведення після припинення бойових дій. На думку Магди, країні потрібне політичне оновлення, однак найближчим часом виборча кампанія навряд чи розпочнеться.

"Виборів скоро не буде, тому що нинішні рейтинги не підштовхують владу до їх проведення", – вважає експерт.

Політолог також звернув увагу на високий рівень відповідальності, яку частина громадян покладає на чинну владу у питаннях боротьби з корупцією. Він зазначив, що це є серйозним викликом для президента Володимира Зеленського.

Водночас Магда наголосив, що корупція залишається однією з головних внутрішніх загроз для держави.

"Якщо ситуацію не змінити, корупція, подібно до термітів, буде роз'їдати державу зсередини", – підкреслив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Північна Корея може поглибити військову співпрацю з Росією та передати їй нові ракетні комплекси, пускові установки і військових спеціалістів. Якщо така інформація підтвердиться, північнокорейська зброя може бути безпосередньо використана для нових ударів по Україні. Про це заявив кореєзнавець, голова товариства "Україна – КНДР" Микола Поліщук.