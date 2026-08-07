Это окончательное фиаско для Банковой: политолог ошарашил заявлением о поражении Зеленского

Последнее социологическое исследование показало несколько тревожных тенденций, которые могут оказать существенное влияние на политическую ситуацию в Украине. Политолог Евгений Магда считает, что его результаты должны стать серьезным сигналом как власти, так и всему обществу.

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Комментируя данные опроса компании SOCIS, эксперт обратил внимание, что более 60% респондентов назвали коррупцию проблемой, которая беспокоит их даже больше, чем регулярные российские ракетные и дроновые атаки.

"Для более 60% опрошенных коррупция является проблемой, которая больше регулярных обстрелов дронами и ракетами. Это очень серьезный сигнал", — подчеркнул Магда.

По его словам, даже несмотря на самый высокий уровень доверия к антикоррупционным органам, общественный запрос на борьбу с коррупцией только усиливается.

"Когда более 60% людей видят в этом столь серьезную проблему, это уже значительная язва на теле общества", – отметил политолог.

Не менее показательными он назвал результаты возможных выборов. По данным исследования, 61% украинцев поддерживают их проведение после прекращения боевых действий. По мнению Магды, стране нужно политическое обновление, однако в ближайшее время избирательная кампания вряд ли начнется.

"Выборов скоро не будет, потому что нынешние рейтинги не подталкивают власть к их проведению", – считает эксперт.

Политолог также обратил внимание на высокий уровень ответственности, которую часть граждан возлагает на действующую власть по вопросам борьбы с коррупцией. Он отметил, что это серьезный вызов для президента Владимира Зеленского.

В то же время Магда подчеркнул, что коррупция остается одной из главных внутренних угроз для государства.

"Если ситуацию не изменить, коррупция, подобно термитам, будет разъедать государство изнутри", – подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что Северная Корея может углубить военное сотрудничество с Россией и передать ей новые ракетные комплексы, пусковые установки и военных специалистов. Если такая информация подтвердится, северокорейское оружие может быть использовано непосредственно для новых ударов по Украине. Об этом заявил кореевед, глава общества "Украина — КНДР" Николай Полищук.