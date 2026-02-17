Це останній вагон: названо жорсткий промак Кремля у нічному обстрілі України

Україна отримала відносно коротку паузу у кілька днів перед наступним ймовірним масованим ударом з боку Росії. Таку оцінку в ефірі Radio NV озвучив військовий експерт Павло Нарожний.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що нинішній масштаб атаки суттєво менший за попередній масований обстріл.

"Поки що робити остаточні висновки складно, але все виглядає так, що вони або не встигли підготуватися, або намагалися "встигнути в останній вагон", бо прогноз погоди показує останній тиждень морозів", — пояснив експерт.

Нарожний підкреслив, що після того, як Росія використала заплановану кількість ракет і дронів, для наступної атаки їм доведеться організувати складний логістичний процес: доставити озброєння, завантажити його у пускові установки та підготувати всі системи.

"Тому у нас є передишка — приблизно тиждень, а можливо й до десяти днів, перед наступним масованим ударом", — додав він.

На запитання про рекордні 91 балістичну ракету, запущену РФ по Україні у січні, Нарожний зазначив, що ворог концентрується на балістичних ударах. Водночас в Україні є близько 12 батарей "Патріотів", які здатні перехоплювати ракети, але їхня кількість обмежена. Експерт підкреслив, що це проблема усіх союзників, адже балістичні ракети виробляють лише у трьох країнах: США (приблизно 650 на рік), Саудівська Аравія (лише для себе) і Японія, яка передала Україні до 200 ракет. Нарожний додав, що в Німеччині лише починається виробництво таких ракет, і перші результати можна очікувати не раніше ніж через рік, а повністю забезпечити Україну ними — лише через два роки.

