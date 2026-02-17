Это последний вагон: назван жесткий промак Кремля в ночных обстрелах Украины

Украина получила относительно короткую паузу в несколько дней до следующего предполагаемого массированного удара со стороны России. Такую оценку в эфире Radio NV озвучил военный эксперт Павел Нарожный.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что нынешний масштаб атаки существенно меньше предыдущего массированного обстрела.

"Пока делать окончательные выводы сложно, но все выглядит так, что они либо не успели подготовиться, либо пытались "успеть в последний вагон", потому что прогноз погоды показывает последнюю неделю морозов", — пояснил эксперт.

Нарожный подчеркнул, что после того, как Россия использовала планируемое количество ракет и дронов, для следующей атаки им придется организовать сложный логистический процесс: доставить вооружение, загрузить его в пусковые установки и подготовить все системы.

"Поэтому у нас есть передышка — примерно неделю, а возможно и до десяти дней, перед следующим массированным ударом", — добавил он.

На вопрос о рекордной 91 баллистической ракете, запущенной РФ по Украине в январе, Нарожный отметил, что враг концентрируется на баллистических ударах. В то же время в Украине есть около 12 батарей "Патриотов", которые способны перехватывать ракеты, но их количество ограничено. Эксперт подчеркнул, что это проблема всех союзников, ведь баллистические ракеты производят только в трех странах: США (примерно 650 в год), Саудовская Аравия (только для себя) и Япония, передавшая Украине 200 ракет. Нарожный добавил, что в Германии только начинается производство таких ракет, и первые результаты можно ожидать не раньше чем через год, а полностью обеспечить Украину ими только через два года.

Как уже писали "Комментарии", Россия выразила угрозы в адрес Европейского Союза из-за ударов по так называемому "теневому флоту". По данным ТАСС, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал Запад "не прибегать к экспериментам", иначе "им придется столкнуться с необходимостью защищать свободу судоходства".