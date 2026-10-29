"Це неправда": Стере розповів про що насправді говорив з Путіним

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заперечив інформацію Financial Times про те, що під час телефонної розмови з європейськими лідерами Володимир Путін майже весь час присвятив лекції зі середньовічної слов’янської історії. За словами норвезького прем’єра, публікація не відповідає дійсності, тому він попросив видання виправити матеріал.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере

Раніше Financial Times повідомляло, що замість обговорення шляхів досягнення миру в Україні російський диктатор нібито витратив значну частину розмови на історичні пояснення. Однак Стере категорично відкинув таку версію подій.

"Це неправда. Ми попросили Financial Times виправити цю інформацію, адже вона не відповідає дійсності", — заявив глава норвезького уряду.

За словами Стере, російський лідер попросив можливість викласти власне бачення нинішньої ситуації. У цьому контексті Путін розповідав про події, починаючи з 2014 року й до сьогодні.

"Тож твердження, що він читав лекцію зі слов’янської історії, просто не відповідає дійсності", — додав Стере.

Норвезький лідер також не погодився з твердженням, що Путін забрав непропорційно багато часу під час переговорів. За словами Стере, розмова тривала півтори години, а через участь перекладачів частину часу довелося витратити на переклад. Норвезький прем’єр стверджує, що учасники розмови приблизно порівну розподілили час. При цьому європейські лідери озвучували власні позиції та просили Путіна відповісти на їхні аргументи.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним.



