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"Это неправда": Стере рассказал о чем действительно говорил с Путиным

Йонас Гар Стере возразил, что Путин читал лекцию по славянской истории во время телефонного разговора о войне в Украине.

29 октября 2026, 10:10
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Slava Kot

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отрицал информацию Financial Times о том, что во время телефонного разговора с европейскими лидерами Владимир Путин почти все время посвятил лекции по средневековой славянской истории. По словам норвежского премьера, публикация не соответствует действительности, потому он попросил издание исправить материал.

"Это неправда": Стере рассказал о чем действительно говорил с Путиным

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере

Ранее Financial Times сообщало, что вместо обсуждения путей достижения мира в Украине российский диктатор якобы израсходовал значительную часть разговора на исторические объяснения. Однако Стере категорически отверг такую версию событий.

"Это неправда. Мы попросили Financial Times исправить эту информацию, ведь она не соответствует действительности", – заявил глава норвежского правительства.

По словам Стере, российский лидер попросил возможность изложить собственное видение нынешней ситуации. В этом контексте Путин рассказывал о событиях, начиная с 2014 года и по сей день.

"Поэтому утверждение, что он читал лекцию по славянской истории, просто не соответствует действительности", — добавил Стере.

Норвежский лидер также не согласился с утверждением, что Путин отнял непропорционально много времени во время переговоров. По словам Стере, разговор длился полтора часа, а из-за участия переводчиков часть времени пришлось потратить на перевод. Норвежский премьер утверждает, что участники разговора примерно поровну распределили время. При этом европейские лидеры озвучивали свои позиции и просили Путина ответить на их аргументы.

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным.




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