Це не випадковість: чому Росія запускає "шахеди" в Європу

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Slava Kot
Росія може заздалегідь готувати маршрути для ударних і розвідувальних безпілотників, які після запуску з території РФ здатні заходити в повітряний простір європейських країн. На думку експерта аналітичного центру Solid Info Тараса Семенюка, такі інциденти є частиною системної гібридної кампанії Москви.
Російські дрони. Фото з відкритих джерел
Тарас Семенюк в ефірі "Еспресо" заявив, що дослідники гібридних загроз РФ фіксують маршрути, які можуть проходити через Україну в напрямку Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини. За словами експерта, російські безпілотники можуть використовувати для навігації різні технологічні засоби, зокрема дані мобільних мереж. Він стверджує, що у випадку заходу "Шахеда" в повітряний простір Молдови чи Румунії не обов'язково йдеться про випадкове відхилення від курсу.
Експерт зазначив, що безпілотник з запрограмованим маршрутом не просто "заблукує". У разі втрати навігації апарат може перейти в інший режим польоту. На його думку, повторювані випадки перетину кордонів можуть свідчити про заздалегідь підготовлену систему з боку РФ.
Семенюк вважає, що Москва може переслідувати не лише військову мету. За його словами, Росія прагне створювати ситуації, які змушуватимуть європейське суспільство сумніватися у здатності НАТО контролювати власний повітряний простір.
За його словами, навіть поодинокий проліт безпілотника над територією держави Альянсу може мати значний інформаційний ефект. Саме накопичення таких інцидентів, на думку Семенюка, здатне формувати у громадян відчуття незахищеності. Він закликав країни ЄС і НАТО посилювати захист критичної інфраструктури та повітряного простору, а також удосконалювати законодавство для протидії російським гібридним загрозам.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що сотні невідомих дронів над Німеччиною.