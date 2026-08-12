Це не випадковість: чому Росія запускає "шахеди" в Європу

Росія може заздалегідь готувати маршрути для ударних і розвідувальних безпілотників, які після запуску з території РФ здатні заходити в повітряний простір європейських країн. На думку експерта аналітичного центру Solid Info Тараса Семенюка, такі інциденти є частиною системної гібридної кампанії Москви.

Російські дрони. Фото з відкритих джерел

Тарас Семенюк в ефірі "Еспресо" заявив, що дослідники гібридних загроз РФ фіксують маршрути, які можуть проходити через Україну в напрямку Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини. За словами експерта, російські безпілотники можуть використовувати для навігації різні технологічні засоби, зокрема дані мобільних мереж. Він стверджує, що у випадку заходу "Шахеда" в повітряний простір Молдови чи Румунії не обов'язково йдеться про випадкове відхилення від курсу.

"Якщо "Шахед" залітає, наприклад, на територію Молдови чи на територію Румунії, це не є випадково. Це є узгоджена, спланована акція. Тобто він йшов по цьому маршруту, який йому раніше намалювали, який йому заклали", — сказав Семенюк.

Експерт зазначив, що безпілотник з запрограмованим маршрутом не просто "заблукує". У разі втрати навігації апарат може перейти в інший режим польоту. На його думку, повторювані випадки перетину кордонів можуть свідчити про заздалегідь підготовлену систему з боку РФ.

Семенюк вважає, що Москва може переслідувати не лише військову мету. За його словами, Росія прагне створювати ситуації, які змушуватимуть європейське суспільство сумніватися у здатності НАТО контролювати власний повітряний простір.

"Росія не буде бити прямо по об'єктах НАТО, вона буде створювати такі моменти, які будуть підважувати сам захист НАТО", — пояснив експерт.

За його словами, навіть поодинокий проліт безпілотника над територією держави Альянсу може мати значний інформаційний ефект. Саме накопичення таких інцидентів, на думку Семенюка, здатне формувати у громадян відчуття незахищеності. Він закликав країни ЄС і НАТО посилювати захист критичної інфраструктури та повітряного простору, а також удосконалювати законодавство для протидії російським гібридним загрозам.

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