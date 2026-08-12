Это не случайность: почему Россия запускает "шахеды" в Европу

Россия может заранее готовить маршруты для ударных и разведывательных беспилотников, которые после запуска с территории РФ способны заходить в воздушное пространство европейских стран. По мнению эксперта аналитического центра Solid Info Тараса Семенюка, подобные инциденты являются частью системной гибридной кампании Москвы.

Российские дроны. Фото из открытых источников

Тарас Семенюк в эфире "Эспрессо" заявил, что исследователи гибридных угроз РФ фиксируют маршруты, которые могут проходить через Украину в направлении Румынии, Польши, Словакии и Венгрии. По словам эксперта, российские беспилотники могут использовать для навигации разные технологические средства, в том числе данные мобильных сетей. Он утверждает, что в случае захода "Шахеда" в воздушное пространство Молдовы или Румынии речь не идет о случайном отклонении от курса.

"Если "Шахед" залетает, например, на территорию Молдовы или на территорию Румынии, это не случайно. Это согласованная, спланированная акция. То есть он шел по этому маршруту, который ему раньше нарисовали, который ему заложили", — сказал Семенюк.

Эксперт отметил, что беспилотник с запрограммированным маршрутом не просто "заблудится". При потере навигации аппарат может перейти в другой режим полета. По его мнению, повторяющиеся случаи пересечения границ могут свидетельствовать о предварительно подготовленной системе со стороны РФ.

Семенюк считает, что Москва может преследовать не только военную цель. По его словам, Россия стремится создавать ситуации, которые заставят европейское общество сомневаться в способности НАТО контролировать собственное воздушное пространство.

"Россия не будет бить прямо по объектам НАТО, она будет создавать такие моменты, которые будут подвешивать саму защиту НАТО", — пояснил эксперт.

По его словам, даже одиночный пролет беспилотника над территорией государства Альянса может иметь значительный информационный эффект. Именно накопление подобных инцидентов, по мнению Семенюка, способно формировать у граждан чувство незащищенности. Он призвал страны ЕС и НАТО усиливать защиту критической инфраструктуры и воздушного пространства, а также усовершенствовать законодательство для противодействия российским гибридным угрозам.

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