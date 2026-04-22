"Це не те, що допоможе стримати Путіна": у Раді висунули жорстку вимогу Заходу

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", очільниця Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила скептичну оцінку щодо ефективності нинішніх обговорюваних гарантій безпеки для України.

За її словами, йдеться про механізми, які можуть бути запропоновані вже після завершення війни між Україною та Російською Федерацією у взаємодії з державами вільного світу. Водночас вона наголосила, що, попри активну роботу міжнародних партнерів і гучні політичні заяви, ці напрацювання не можна вважати достатнім інструментом стримування нової агресії.

"Ми не можемо розглядати ці гарантії як повноцінний захист, який би унеможливив повторний напад Росії на Україну або інші агресивні дії", — зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе позитивно оцінила сам факт існування діалогу в межах так званої "коаліції охочих" та напрацювання різних пропозицій у межах Європейського Союзу. Водночас, на її думку, нинішній рівень дискусії ще не дає підстав говорити про створення справді надійної системи безпеки.

Вона підкреслила, що поки рано стверджувати, ніби запропоновані механізми здатні реально стримати Росію від подальших агресивних намірів. На її переконання, ключовим елементом безпеки може стати лише військово-політичний союз із державами демократичного світу.

Також депутатка наголосила на важливості готовності партнерів не лише декларувати підтримку, а й фактично долучатися до гарантування безпеки — зокрема через розміщення військових контингентів на території України та принцип взаємної оборони.

Саме така модель, за її словами, могла б стати реальним фактором стримування подальших загроз з боку Російської Федерації.

