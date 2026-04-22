logo

BTC/USD

78280

ETH/USD

2397.82

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это не то, что поможет сдержать Путина": в Раде выдвинули жесткое требование Запада
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это не то, что поможет сдержать Путина": в Раде выдвинули жесткое требование Запада

"Коалиция желающих" продолжает работу и рассматривает разные варианты гарантий безопасности, однако эти меры сами по себе смогут сдержать амбиции России

22 апреля 2026, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народная депутат от фракции "Европейская Солидарность", глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала скептическую оценку эффективности нынешних обсуждаемых гарантий безопасности для Украины.

Фото: из открытых источников

По ее словам, речь идет о механизмах, которые могут быть предложены после завершения войны между Украиной и Российской Федерацией во взаимодействии с государствами свободного мира. В то же время она подчеркнула, что, несмотря на активную работу международных партнеров и громкие политические заявления, эти выработки нельзя считать достаточным инструментом сдерживания новой агрессии.  

"Мы не можем рассматривать эти гарантии как полноценную защиту, которая сделала бы невозможным повторное нападение России на Украину или другие агрессивные действия", — отметила она.

Климпуш-Цинцадзе положительно оценила сам факт существования диалога в рамках так называемой "коалиции желающих" и разработки различных предложений в рамках Европейского Союза. В то же время, по ее мнению, нынешний уровень дискуссии еще не дает оснований говорить о создании действительно надежной системы безопасности.

Она подчеркнула, что пока рано утверждать, что предложенные механизмы способны реально сдержать Россию от дальнейших агрессивных намерений. По ее мнению, ключевым элементом безопасности может стать только военно-политический союз с государствами демократического мира.

Также депутат подчеркнула важность готовности партнеров не только декларировать поддержку, но и фактически приобщаться к обеспечению безопасности — в частности, через размещение военных контингентов на территории Украины и принцип взаимной обороны.

Именно такая модель могла бы стать реальным фактором сдерживания дальнейших угроз со стороны Российской Федерации.  

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия планирует нарастить объемы экспорта нефти на фоне постепенного снижения эффекта от украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре. Как сообщает Bloomberg, в Москве рассчитывают частично восстановить утраченные позиции на внешних рынках после атак на ключевые порты и терминалы, обеспечивающие значительную часть валютных поступлений в бюджет РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости