"Это не то, что поможет сдержать Путина": в Раде выдвинули жесткое требование Запада

Народная депутат от фракции "Европейская Солидарность", глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала скептическую оценку эффективности нынешних обсуждаемых гарантий безопасности для Украины.

По ее словам, речь идет о механизмах, которые могут быть предложены после завершения войны между Украиной и Российской Федерацией во взаимодействии с государствами свободного мира. В то же время она подчеркнула, что, несмотря на активную работу международных партнеров и громкие политические заявления, эти выработки нельзя считать достаточным инструментом сдерживания новой агрессии.

"Мы не можем рассматривать эти гарантии как полноценную защиту, которая сделала бы невозможным повторное нападение России на Украину или другие агрессивные действия", — отметила она.

Климпуш-Цинцадзе положительно оценила сам факт существования диалога в рамках так называемой "коалиции желающих" и разработки различных предложений в рамках Европейского Союза. В то же время, по ее мнению, нынешний уровень дискуссии еще не дает оснований говорить о создании действительно надежной системы безопасности.

Она подчеркнула, что пока рано утверждать, что предложенные механизмы способны реально сдержать Россию от дальнейших агрессивных намерений. По ее мнению, ключевым элементом безопасности может стать только военно-политический союз с государствами демократического мира.

Также депутат подчеркнула важность готовности партнеров не только декларировать поддержку, но и фактически приобщаться к обеспечению безопасности — в частности, через размещение военных контингентов на территории Украины и принцип взаимной обороны.

Именно такая модель могла бы стать реальным фактором сдерживания дальнейших угроз со стороны Российской Федерации.

